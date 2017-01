сегодня



Музыканты JUDAS PRIEST, SCORPIONS, SLAYER, MEGADETH, ALICE IN CHAINS почтили память "Fallen Heroes" с METAL ALLEGIANCE 20 января METAL ALLEGIANCE в City National Grove Of Anaheim почтили память ушедших музыкантов. В этом событии, помимо основных участников команды — David'a Ellefson'a, Alex'a Skolnick'a, Mark'a Menghi и Mike'a Portnoy — приняли участие Marty Friedman (MEGADETH), Gus G. (FIREWIND, OZZY OSBOURNE), Vinny Appice (DIO, BLACK SABBATH), Richie Faulkner (JUDAS PRIEST), Mike Inez (ALICE IN CHAINS), Mikkey Dee (MOTÖRHEAD, SCORPIONS), Hernan "Eddie" Hermida (SUICIDE SILENCE), Arejay Hale (HALESTORM), Carla Harvey (BUTCHER BABES), Chris Jericho (FOZZY), Mark Osegueda (DEATH ANGEL), Phil Demmel (MACHINE HEAD), Gary Holt (SLAYER, EXODUS), Charlie Benante (ANTHRAX), Chuck Billy (TESTAMENT) и Billy Sheehan (THE WINERY DOGS).



































