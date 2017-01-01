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24 янв 2017



DARKSIDE.ru в Instagram С января 2017 года заработал официальный аккаунт Darkside.ru в социальной сети Instagram. Эксклюзивы от наших фотографов, архивные кадры, фото с летних фестивалей и много других интересных снимков вы найдёте по адресу: Instagram.com/darkside.ru . Подписчики, лайки и комментарии всячески приветствуются. Мы же, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы аккаунт был интересным для любителей разных направлений тяжёлой музыки. Не забывайте также про наши страницы в Facebook и Вконтакте.





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