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|||| 24 янв 2017

DARKSIDE.ru в Instagram

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С января 2017 года заработал официальный аккаунт Darkside.ru в социальной сети Instagram. Эксклюзивы от наших фотографов, архивные кадры, фото с летних фестивалей и много других интересных снимков вы найдёте по адресу: Instagram.com/darkside.ru . Подписчики, лайки и комментарии всячески приветствуются. Мы же, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы аккаунт был интересным для любителей разных направлений тяжёлой музыки. Не забывайте также про наши страницы в Facebook и Вконтакте.



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

UX2
23 янв 2017, 15:54		вы бы как-то сайт модернизировали, что ли...

streame
23 янв 2017, 16:23		удобненько

Хотя это не отменяет того, что инстаграм - это не металл

WarSong
23 янв 2017, 16:33		В паблике в вк тухло, в инсте меня и, я уверен, 70% посетителей дарксайда нет. Так что онли сайт, ван лав ^_^

thoxic_ololost
23 янв 2017, 16:39		streame, конечно нет, это набор байтов кода.

А металл это сложное атомное соединение.

Hellg
23 янв 2017, 17:19		2:UX2
Сейчас чуть что-нибудь поменяется и такой вой поднимется...
Дизайн довольно удачный, всё хорошо проработано. А нововведения и так есть. Голосование, раздел видео и пр.
Лично меня всё устраивает.


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