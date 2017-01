сегодня



Обложка и трек-лист нового ЕР COURTESANS COURTESANS опубликовали обложку и ЕР нового ЕР "Better Safe Than Sober", релиз которого намечен на 31 марта:



"Mesmerise"

"Feel The Same"

"John Doe"

"Knowhere"

"The Tide"













