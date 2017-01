сегодня



Видео полного выступления GUNS N' ROSES Видео полного выступления GUNS N' ROSES, которое состоялось 22 января в Kobe, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Its So Easy

Mr Brownstone

Chinese Democracy

Welcome To The Jungle

Double Talkin Jive

Better

Estranged

Live & Let Die

Rocket Queen

You Could Be Mine

New Rose

This I Love

Civil War

Coma

Blues Jam/The Godfather Theme

Sweet Child O' Mine

Out Ta Get Me

Wish You Were Here

November Rain

Knockin On Heaven's Door

Nightrain

Sorry

Don't Cry

The Seeker

Paradise City







