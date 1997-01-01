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*Beautiful Creatures*



23 янв 2017 : 		 Переиздание BEAUTIFUL CREATURES выйдет весной

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Переиздание BEAUTIFUL CREATURES выйдет весной

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BEAUTIFUL CREATURES объявили о том, что в марте этого года планируют выпустить полностью пересведенное ремастированное издание альбома "Deuce", в оригинале выпущенное в 2005 году, в которой войдут все треки, ранее доступные только на японском и американском рынке.

BEAUTIFUL CREATURES To Release Re-Mixed Re-Mastered Deluxe Edition Of Sophomore Album Deuce



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