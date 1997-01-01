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*Roger Waters*



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22 июл 2015 : 		 Новое видео ROGER WATERS

10 июл 2015 : 		 Трейлер нового фильма ROGER WATERS

24 июн 2015 : 		 Фильм ROGER'a WATERS'a "The Wall" будет показан в сентябре

7 май 2015 : 		 ROGER WATERS «в ярости от современной музыкальной индустрии»

5 авг 2013 : 		 Открытое письмо ROGER'а WATERS'а

30 июл 2013 : 		 DAVID DRAIMAN требует извинений за антисемитскую символику на концерте ROGER'a WATERS’a

23 мар 2013 : 		 ROGER WATERS вновь призвал мир к установлению культурной блокады для Израиля

9 ноя 2012 : 		 ROGER WATERS собирается выпустить новый альбом

29 дек 2011 : 		 ROGER WATERS о туре "The Wall"

15 май 2011 : 		 DAVID GILMOUR и ROGER WATERS: профессиональное видео

13 май 2011 : 		 DAVID GILMOUR присоединился на сцене к ROGER'y WATERS'y

28 май 2010 : 		 Roger Waters исполнит альбом "The Wall" целиком

11 сен 2002 : 		 Roger Waters возвращается на сцену

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Концертное видео ROGER WATERS

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ROGER WATERS опубликовал концертное видео на композицию "Pigs", съемки которого проходили выступлении в Мексике в конце сентября. В ходе исполнения песни, на экранах демонстрировались изображения Трампа, несущего пулемет, отдающего нацистское приветствие и окруженного членами Ку-Клукс-Клана. WATERS также смаковал строки из песен альбома "Animals", такие как: "Bus stop rat bag, haha charade you are" и "You're nearly a laugh, but you’re really a cry", направленные в адрес магната.

Дав интервью в программе WTF через неделю после дня выборов, WATERS сравнил победу Трампа с приходом к власти Адольфа Гитлера в Германии:

«Способ захвата власти и превращения государства в тоталитарное всегда одинаков, как и объявление другого врагом, - предостерег Уотерс. - В случае с Трампом, это китайцы, мексиканцы и исламисты - не важно, кто это. У Гитлера врагами были евреи, коммунисты и цыгане. Все, у кого есть какие-то физические недостатки, да что угодно, в том числе и гомосексуалисты - всех будут стричь под одну гребенку».




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