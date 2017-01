сегодня



Концертное видео ROGER WATERS ROGER WATERS опубликовал концертное видео на композицию "Pigs", съемки которого проходили выступлении в Мексике в конце сентября. В ходе исполнения песни, на экранах демонстрировались изображения Трампа, несущего пулемет, отдающего нацистское приветствие и окруженного членами Ку-Клукс-Клана. WATERS также смаковал строки из песен альбома "Animals", такие как: "Bus stop rat bag, haha charade you are" и "You're nearly a laugh, but you’re really a cry", направленные в адрес магната.



Дав интервью в программе WTF через неделю после дня выборов, WATERS сравнил победу Трампа с приходом к власти Адольфа Гитлера в Германии:



«Способ захвата власти и превращения государства в тоталитарное всегда одинаков, как и объявление другого врагом, - предостерег Уотерс. - В случае с Трампом, это китайцы, мексиканцы и исламисты - не важно, кто это. У Гитлера врагами были евреи, коммунисты и цыгане. Все, у кого есть какие-то физические недостатки, да что угодно, в том числе и гомосексуалисты - всех будут стричь под одну гребенку».







