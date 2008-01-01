сегодня



Название нового альбома STONE SOUR STONE SOUR объявили о том, что их новая работа, предположительно выходящая летом этого года на Roadrunner Records, будет называться "Hydrograd". В ходе интервью журналу Rock Cellar вокалист команды Core Taylor рассказал о процессе работы над новым альбомом:



«Мы всё делаем по старинке. Записываем всё вживую, а уже потом делаем какие-то наложения. Мы записываем по треку в день и уже сделали девять песен; мы прошли половину пути. И да, он замечателен, это лучший наш материал!»











+0 -1



просмотров: 310

