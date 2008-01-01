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*Warrant*



24 янв 2017 : 		 Название нового альбома WARRANT

10 ноя 2016 : 		 Видео с выступления WARRANT

7 ноя 2016 : 		 WARRANT готовятся к записи

11 окт 2016 : 		 Барабанщик WARRANT перенес операцию

12 авг 2016 : 		 WARRANT начнут запись в декабре

13 мар 2016 : 		 Гитарист WARRANT не одобрил обложку посмертного альбома JANI LANE'a

29 фев 2016 : 		 MICHAEL ANTHONY присоединился к вокалисту WARRANT

19 фев 2016 : 		 Сборник кавер-версий бывшего вокалиста WARRANT

16 фев 2016 : 		 У WARRANT есть пять песен

14 янв 2016 : 		 Видео от WARRANT

11 авг 2015 : 		 Видео с выступления WARRANT

18 май 2015 : 		 Видео с выступления WARRANT

16 июл 2014 : 		 Видео с выступления WARRANT

5 мар 2013 : 		 Вокалист WARRANT исполнил песню в акустике

1 мар 2012 : 		 Барабанщик WARRANT выпустил цифровой ЕР

17 дек 2011 : 		 Барабанщик WARRANT выпустил рождественнский альбом

13 дек 2011 : 		 Бывший вокалист WARRANT не оставил завещания

17 окт 2011 : 		 Новое видео WARRANT

6 окт 2011 : 		 Бывший вокалист WARRANT умер от алкогольного отравления

23 авг 2011 : 		 На месте смерти JANI LANE'а найдена загадочная записка

15 авг 2011 : 		 JANI LANE'а выгнали из отеля незадолго до смерти

14 авг 2011 : 		 WARRANT отдали дань уважения JANI LANE на концерте

14 авг 2011 : 		 Следствие пыталось установить причину, по которой экс-вокалист WARRANT находился в мотеле

13 авг 2011 : 		 Сестра Jani Lane'a (WARRANT): “Алкоголизм это не то, что он выбрал”

13 авг 2011 : 		 Менеджер Jani Lane'a (WARRANT): “Я потерял дорогого друга”

13 авг 2011 : 		 Полиция опубликовала новости о смерти Jani Lane'a (WARRANT)

13 авг 2011 : 		 WARRANT о JANI LANE

12 авг 2011 : 		 SLASH, ALICE COOPER, NIKKI SIXX, BRET MICHAELS почтили память JANI LANE (ex-WARRANT)

12 авг 2011 : 		 Умер бывший вокалист WARRANT

16 июн 2011 : 		 Бывший вокалист WARRANT работает над новым материалом

4 май 2011 : 		 Новое видео WARRANT

20 апр 2011 : 		 Семплы с нового альбома WARRANT

11 апр 2011 : 		 Обложка нового альбома WARRANT

11 апр 2011 : 		 Бывший вокалист WARRANT планирует тур и ЕР

25 фев 2011 : 		 Название нового альбома WARRANT

24 фев 2011 : 		 WARRANT начали сведение альбома

10 июл 2010 : 		 EPK от WARRANT

22 июн 2010 : 		 WARRANT исполнили новую песню на концерте

9 авг 2009 : 		 WARRANT начали запись альбома

8 апр 2008 : 		 WARRANT анонсировали первый концерт за 14 лет в оригинальном составе

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Название нового альбома WARRANT

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WARRANT объявили о том, что их новая работа получила название "Louder, Harder, Faster" и будет выпущена в этом году на Frontiers Music Srl. Запись проходила с продюсером Jeff'ом Pilson'ом, ранее игравшим в DIO, FOREIGNER, DOKKEN и T&N, а сведение материала провел Chris "The Wizard" Collier (FLOTSAM AND JETSAM, PRONG, LAST IN LINE).

WARRANT Completes Recording 'Louder, Harder, Faster' Album






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