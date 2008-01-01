Название нового альбома WARRANT

WARRANT объявили о том, что их новая работа получила название "Louder, Harder, Faster" и будет выпущена в этом году на Frontiers Music Srl. Запись проходила с продюсером Jeff'ом Pilson'ом, ранее игравшим в DIO, FOREIGNER, DOKKEN и T&N, а сведение материала провел Chris "The Wizard" Collier (FLOTSAM AND JETSAM, PRONG, LAST IN LINE).
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