сегодня



Название нового альбома WARRANT WARRANT объявили о том, что их новая работа получила название "Louder, Harder, Faster" и будет выпущена в этом году на Frontiers Music Srl. Запись проходила с продюсером Jeff'ом Pilson'ом, ранее игравшим в DIO, FOREIGNER, DOKKEN и T&N, а сведение материала провел Chris "The Wizard" Collier (FLOTSAM AND JETSAM, PRONG, LAST IN LINE).















