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Барабанщик RATT продолжает борьбу за имя Барабанщик RATT Bobby Blotzer не оставляет попыток вернуть себе право выступать под именем RATT, и 24 января адвокаты музыканта подали прошение о пересмотре ранее принятого решения о том, что на имя могут претендовать только DeMartini, Croucier и Stephen Pearcy, а Blotzer может лишь называть себя«бывшим музыкантом RATT».











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