Биография вокалиста METALLICA выйдет весной Lesser Gods объявили о том, что 11 апреля выпустят неофициальную биографию вокалиста METALLICA James'a Hetfield'a, вступительные слова к которой написал фронтмен TESTAMENT Chuck Billy. Фрагмент этой книги, "So Let It Be Written", доступен по этому адресу.















