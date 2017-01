сегодня



Новая песня LOCK UP "Desolation Architect", новая песня группы LOCK UP, в состав которой входят Kevin Sharp (BRUTAL TRUTH, PRIMATE, VENOMOUS CONCEPT), Anton Reisenegger (PENTAGRAM, CRIMINAL), Shane Embury (NAPALM DEATH, BRUJERIA, VENOMOUS CONCEPT) и Nick Barker (CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Demonization", выход которого запланирован на март 2017 года на Listenable. Запись проходила в Parlour Recording Studios, Kettering, U.K. вместе с продюсером Russ'ом Russell'ом (THE EXPLOITED, NAPALM DEATH, EVILE, THE BERZERKER, DIMMU BORGIR).



















+4 -1



просмотров: 366