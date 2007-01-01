сегодня



DIMMU BORGIR работают с хором DIMMU BORGIR наняли Schola Cantorum, один из ведущих норвежских хоров для записи партий гостевого вокала для нового альбома, релиз которого намечен на этот год на Nuclear Blast.











+11 -1



( 5 ) просмотров: 1316

