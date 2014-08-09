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Видео с выступления METALLICA Видео с выступления METALLICA, которое состоялось 22 января в Сингапуре, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Hardwired"

"Atlas, Rise!"

"For Whom the Bell Tolls"

"Fuel"

"The Unforgiven"

"Now That We're Dead"

"Moth Into Flame"

"Wherever I May Roam"

"Confusion"

"Halo on Fire"

"Sad But True"

"One"

"Master of Puppets"

"Fade to Black"

"Seek & Destroy"



Encore:

"Fight Fire With Fire"

"Nothing Else Matters"

"Enter Sandman"

















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