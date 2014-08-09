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*Metallica*



25 янв 2017 : 		 Видео с выступления METALLICA

23 янв 2017 : 		 Гитарист METALLICA обрушился с критикой на речь Президента

21 янв 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 янв 2017 : 		 Барабанщик METALLICA: «Молодых и интересных групп стало меньше»

20 янв 2017 : 		 Гитарист METALLICA о Трампе

19 янв 2017 : 		 LANG LANG выступил с METALLICA

18 янв 2017 : 		 Кавер-версия METALLICA от BANJO GUY OLLIE

17 янв 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 янв 2017 : 		 METALLICA выступит на Грэмми

15 янв 2017 : 		 Концертное видео METALLICA

15 янв 2017 : 		 Концертное видео METALLICA

13 янв 2017 : 		 METALLICA впервые исполнила два новых трека

12 янв 2017 : 		 Вокалист METALLICA об отношениях с DAVE'ом MUSTAINE'ом

5 янв 2017 : 		 Рассказ о промо-туре METALLICA в Калифорнии

5 янв 2017 : 		 METALLICA на BBC

2 янв 2017 : 		 Гитарист METALLICA продает дом

29 дек 2016 : 		 METALLICA в Германии

29 дек 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 дек 2016 : 		 Вокалист METALLICA: «Я хотел, чтобы новый альбом звучал более приятно, чем прошлая работа»

27 дек 2016 : 		 Гитарист METALLICA: «Для нас было важно создать лучший альбом, на который мы только способны

27 дек 2016 : 		 Аудиозапись шоу METALLICA доступна для скачивания

22 дек 2016 : 		 METALLICA исполнили “Metal Militia”

20 дек 2016 : 		 Закадровые съёмки клипа METALLICA

19 дек 2016 : 		 Фронтмен METALLICA получил в подарок от оренбуржца раритетный мотоцикл

19 дек 2016 : 		 Барабанщик METALLICA хотел бы вновь выступить в Китае

17 дек 2016 : 		 METALLICA отыграла благотворительный концерт

16 дек 2016 : 		 METALLICA зажгла с мясником и победила фаната

16 дек 2016 : 		 Создатель обложки METALLICA о сходстве с CROWBAR

15 дек 2016 : 		 METALLICA в 'Jimmy Kimmel Live!'

14 дек 2016 : 		 Барабанщик METALLICA беспокоится, что группа может стать слишком старой для исполнения песен вроде "Battery" и "Master Of Puppets"

14 дек 2016 : 		 Вокалист METALLICA: «Риффов Kirk'a на новом альбоме нет»

13 дек 2016 : 		 Гитарист METALLICA: «Сейчас я чувствую, что могу играть всё, что пожелаю»

13 дек 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «Остальные артисты испугались публично поддержать нас в войне с Napster»

13 дек 2016 : 		 Басист METALLICA о посвящении Клиффу на новом альбоме

13 дек 2016 : 		 Вокалист METALLICA: «Успех нового альбома стал для нас огромным сюрпризом»

9 дек 2016 : 		 Вокалист METALLICA хочет предпринять больше действий против билетных спекулянтов

8 дек 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 дек 2016 : 		 Что думает DAVE MUSTAINE о новом альбоме METALLICA?

7 дек 2016 : 		 Вокалист METALLICA: «У меня поменялись приоритеты с трезвым образом жизни»

6 дек 2016 : 		 Вокалист METALLICA о решении удалить аккаунт в Instagram

5 дек 2016 : 		 Гитарист METALLICA: «Dave слишком долго не мог забыть об увольнении из группы»

3 дек 2016 : 		 METALLICA встретилась с группой SANDMAN

2 дек 2016 : 		 Вокалист METALLICA защищает выступление в "Jimmy Fallon"

1 дек 2016 : 		 METALLICA отыграла благотворительный концерт

30 ноя 2016 : 		 Вокалист METALLICA: «На новом альбоме я хотел соединить "Kill 'Em All" и "Чёрный альбом"»

28 ноя 2016 : 		 METALLICA стала первой в шестой раз

28 ноя 2016 : 		 Вокалист METALLICA о ранних годах команды

27 ноя 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы еще не раз тепло вспомним о Лемми»

25 ноя 2016 : 		 Басист METALLICA: «Авторство песен для меня не так важно»

25 ноя 2016 : 		 Вокалист METALLICA: «Я бы хотел выпустить новую музыку раньше, чем через восемь лет»

25 ноя 2016 : 		 Барабанщик METALLICA вспоминает о смерти Клиффа

25 ноя 2016 : 		 Гитарист METALLICA: «GOJIRA — лучшее, что я услышал за последнее время»

24 ноя 2016 : 		 METALLICA в списке самых успешных туров, анонс второго шоу в Мексике

23 ноя 2016 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2016 : 		 METALLICA на BBC

22 ноя 2016 : 		 Новый альбом METALLICA стал первым в 57 странах

21 ноя 2016 : 		 METALLICA в 'Le Grand Journal'

21 ноя 2016 : 		 METALLICA самая популярная тяжелая команда в онлайн-сервисах

20 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2016 : 		 Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания

17 ноя 2016 : 		 Новое видео METALLICA

17 ноя 2016 : 		 METALLICA на детских музыкальных инструментах

17 ноя 2016 : 		 Новое видео METALLICA

17 ноя 2016 : 		 Трибьют Лемми от METALLICA

17 ноя 2016 : 		 Новое видео METALLICA

17 ноя 2016 : 		 Новое видео METALLICA

17 ноя 2016 : 		 Новое видео METALLICA

17 ноя 2016 : 		 Новое видео METALLICA

17 ноя 2016 : 		 Новое видео METALLICA

16 ноя 2016 : 		 Новое видео METALLICA

16 ноя 2016 : 		 Новое видео METALLICA

16 ноя 2016 : 		 В ближайшие два дня METALLICA представит все клипы на новые песни

16 ноя 2016 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

15 ноя 2016 : 		 Вокалист METALLICA: «Без MOTÖRHEAD нас бы не было»

14 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с акустического шоу METALLICA

13 ноя 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «Нового альбома не придется ждать восемь лет»

13 ноя 2016 : 		 Гитарист METALLICA: «Жаль, что GUNS N' ROSES живут только прошлым»

11 ноя 2016 : 		 Три новые песни METALLICA в чартах

11 ноя 2016 : 		 Басист METALLICA: «Пока поклонникам все нравится»

11 ноя 2016 : 		 Вокалист METALLICA об эпохе "Load/Re-Load"

10 ноя 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы не планировали менять имидж с выходом "Load"»

8 ноя 2016 : 		 METALLICA собрала более девяти тонн еды для брошенных животных

6 ноя 2016 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

4 ноя 2016 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

3 ноя 2016 : 		 METALLICA снимет видео на каждую песню

2 ноя 2016 : 		 METALLICA представила новую песню

1 ноя 2016 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мы ещё не записали свой лучший альбом»

31 окт 2016 : 		 Новая песня METALLICA

28 окт 2016 : 		 Превью новой песни METALLICA

27 окт 2016 : 		 Видео с выступления METALLICA

25 окт 2016 : 		 Новый сингл METALLICA выйдет на Хэллоуин

24 окт 2016 : 		 METALLICA выступила с NEIL'ом YOUNG'ом

21 окт 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я ничего бы не поменял в "Lulu"»

19 окт 2016 : 		 Первый концерт METALLICA в 2017 пройдет в Корее

18 окт 2016 : 		 Трейлер нереализованной игры от METALLICA

17 окт 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «Нужно принять тот факт, что никто не знает, в каком направлении движется музыкальная индустрия»

16 окт 2016 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы стали частью американской культуры»

14 окт 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы просто осознали, что нуждаемся друг в друге»

12 окт 2016 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

11 окт 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «Для нас создание альбомов в настоящее время более спорадическое мероприятие, чем раньше»

6 окт 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я рассматриваю вариант переезда в Данию»

4 окт 2016 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы стараемся держаться в стороне от политики и религии»

3 окт 2016 : 		 Видео полного выступления METALLICA

2 окт 2016 : 		 METALLICA в "The Howard Stern Show"

1 окт 2016 : 		 METALLICA об историях в турах

30 сен 2016 : 		 METALLICA в 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'

29 сен 2016 : 		 Одна из песен на новом альбоме METALLICA посвящена Лемми

28 сен 2016 : 		 METALLICA впервые исполнила новую песню

27 сен 2016 : 		 METALLICA в "The Howard Stern Show"

26 сен 2016 : 		 Новое видео METALLICA

26 сен 2016 : 		 METALLICA откроет новую арену в Дании

26 сен 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «Меня не парит критика в Интернете»

25 сен 2016 : 		 Видео полного выступления METALLICA

23 сен 2016 : 		 Гитарист METALLICA о потерянном телефоне

22 сен 2016 : 		 Басист METALLICA: «Мы будем много гастролировать»

21 сен 2016 : 		 Концерт METALLICA в прямом эфире

20 сен 2016 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы планируем сыграть во всех крупных городах мира»

19 сен 2016 : 		 DAVE MUSTAINE о новой песне METALLICA

16 сен 2016 : 		 METALLICA решила поменять содержимое бонусного CD

14 сен 2016 : 		 Трейлер к новой книге METALLICA

9 сен 2016 : 		 Мультикамерная съёмка полного выступления METALLICA

9 сен 2016 : 		 Барабанщик METALLICA о тематике нового альбома

9 сен 2016 : 		 Как дети реагируют на METALLICA

6 сен 2016 : 		 Обзорное видео METALLICA

4 сен 2016 : 		 Успехи в чартах METALLICA

1 сен 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «Не вижу причин для ухода»

1 сен 2016 : 		 Рассказ о съёмках нового видео METALLICA

31 авг 2016 : 		 Гитарист METALLICA не читал комментариев о новой песне

26 авг 2016 : 		 METALLICA о "Master Of Puppets"

25 авг 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы планируем большой тур по США»

24 авг 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 авг 2016 : 		 Вокалист METALLICA: «Я по-прежнему потрясён тем, что Лу Рид захотел с нами работать»

23 авг 2016 : 		 Концертное видео METALLICA

22 авг 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: «"Kill 'Em All" оказал влияние на процесс сочинения нового материала»

22 авг 2016 : 		 Барабанщик METALLICA «был опустошён» смертью Принса

21 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома METALLICA

19 авг 2016 : 		 Новое видео METALLICA

18 авг 2016 : 		 Первая часть документального фильма о METALLICA

17 авг 2016 : 		 METALLICA о создании книги 'Back To The Front'

17 авг 2016 : 		 METALLICA в документальном фильме

12 авг 2016 : 		 Отец Клиффа Бёртона получил экземпляр "Metallica: Back To The Front"

10 авг 2016 : 		 Концерт METALLICA в прямом эфире

1 авг 2016 : 		 Книга о создании "Master Of Puppets" METALLICA выйдет осенью

22 июл 2016 : 		 Обновленная версия биографии басиста METALLICA выйдет осенью

6 июл 2016 : 		 Новый альбом METALLICA выйдет в октябре?

6 июл 2016 : 		 LARS ULRICH не знал о планах METALLICA его уволить

5 июл 2016 : 		 Барабанщик METALLICA о "Master of Puppets"

3 июл 2016 : 		 METALLICA в рекламе BRIONI: видео

2 июл 2016 : 		 Поклонники METALLICA ищут билеты на концерт группы в буррито

30 июн 2016 : 		 METALLICA в рекламе BRIONI

27 июн 2016 : 		 ROBERT TRUJILLO получил удовольствие при записи нового альбома METALLICA

23 июн 2016 : 		 JOEY JORDISON: «LARS ULRICH, пожалуй, один из лучших и новаторских барабанщиков всех времён»

19 июн 2016 : 		 Барабанщик METALLICA сообщил, что группа не собирается "пахать на галерах" и в будущем

16 июн 2016 : 		 Барабанщик METALLICA снял жену

15 июн 2016 : 		 Вокалист METALLICA о новом альбоме

14 июн 2016 : 		 Расширенная версия демо METALLICA "No Life 'Til Leather" отложена

13 июн 2016 : 		 METALLICA приступили к сведению нового альбома

7 июн 2016 : 		 Гитаристы METALLICA исполнили гимн США

1 июн 2016 : 		 Басист METALLICA выступил с сыном

28 май 2016 : 		 Барабанщик METALLICA объяснил задержки в выходе нового альбома "планетарным заговором"

24 май 2016 : 		 METALLICA в пять рук

17 май 2016 : 		 Вокалист METALLICA исполнил "Motorbreath" в акустике

10 май 2016 : 		 METALLICA на укулеле

9 май 2016 : 		 Гитаристы METALLICA исполнили гимн США

8 май 2016 : 		 LARS мог петь в METALLICA?

3 май 2016 : 		 Гитарист METALLICA выступил с ELTON JOHN'ом

1 май 2016 : 		 Барабанщик METALLICA радеет за музыкальные магазины

28 апр 2016 : 		 Видео полного выступления METALLICA в магазине

24 апр 2016 : 		 METALLICA просят вернуть им их старый репетиционный гараж

22 апр 2016 : 		 Официальное видео с магазинного концерта METALLICA

21 апр 2016 : 		 Журналист обвинил METALLICA в крахе цифрового музыкального рынка современности

21 апр 2016 : 		 METALLICA предложили купить их магазинный концерт

19 апр 2016 : 		 Менеджер METALLICA: «YouTube - настоящее зло!»

17 апр 2016 : 		 METALLICA выступили в магазине

15 апр 2016 : 		 Концертное видео METALLICA 1985 года

12 апр 2016 : 		 Новый альбом METALLICA выйдет в этом году... наверное

12 апр 2016 : 		 Как METALLICA оцифровывали свои демо-плёнки

11 апр 2016 : 		 Барабанщик METALLICA хочет увидеть MAIDEN, PRIEST, MOTÖRHEAD в Зале славы рок-н-ролла

11 апр 2016 : 		 Кавер-версия композиции METALLICA от SHEL

9 апр 2016 : 		 Барабанщик METALLICA о сроках выхода нового альбома: "Надежда умирает последней..."

9 апр 2016 : 		 Концертное видео METALLICA 1983 года

6 апр 2016 : 		 Барабанщик METALLICA открывает делюкс-версию "Ride the Lightning"

5 апр 2016 : 		 Фронтмен METALLICA открывает делюкс-версию "Kill 'Em All"

4 апр 2016 : 		 METALLICA выступят в магазине

1 апр 2016 : 		 Концертное видео METALLICA 1985 года

31 мар 2016 : 		 Вокалист METALLICA: «Дух Клиффа по-прежнему с нами»

29 мар 2016 : 		 Ремастированная версия 'Creeping Death' METALLICA

28 мар 2016 : 		 Концертный трек METALLICA

28 мар 2016 : 		 Бывший продюсер METALLICA объяснил отсутствие баса на "…And Justice For All"

28 мар 2016 : 		 METALLICA прорекламировали машины DODGE

28 мар 2016 : 		 Билеты на концерт METALLICA распроданы менее чем за 10 минут

24 мар 2016 : 		 Альбом METALLICA включат в Национальный реестр записи

22 мар 2016 : 		 Бывший гитарист METALLICA исполняет "Seek & Destroy"

22 мар 2016 : 		 Ремастированная версия 'The Four Horsemen' METALLICA

22 мар 2016 : 		 Обложка нового релиза METALLICA

21 мар 2016 : 		 Концертный трек METALLICA

17 мар 2016 : 		 Концертные записи METALLICA "Am I Evil?" и "Motorbreath" 1985 года

15 мар 2016 : 		 Гитарист METALLICA подтвердил имя продюсера

11 мар 2016 : 		 Барабанщик METALLICA: "Мы должны закончить запись к лету"

25 фев 2016 : 		 METALLICA будут послами «Дня музыкального магазина»

18 фев 2016 : 		 Переиздания первых альбомов METALLICA выйдут в апреле

13 фев 2016 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

12 фев 2016 : 		 RICK RUBIN о работе с METALLICA

10 фев 2016 : 		 METALLICA «трудятся в поте лица» над новым альбомом

7 фев 2016 : 		 Видео полного выступления METALLICA

6 фев 2016 : 		 METALLICA представит новую сцену

4 фев 2016 : 		 Концерт METALLICA в прямом эфире

4 фев 2016 : 		 Вокалист METALLICA в 'American Dad'

15 янв 2016 : 		 METALLICA извинилась за действия адвокатов

14 янв 2016 : 		 Адвокаты METALLICA подали в суд на канадскую трибьют-группу

23 дек 2015 : 		 Фрагмент нового трека METALLICA

21 дек 2015 : 		 Вокалист METALLICA по поводу следующего альбома: «Сколько нужно, столько и будем работать»

16 дек 2015 : 		 JAMES HETFIELD: Бибер в футболке METALLICA одно из событий 2015

14 дек 2015 : 		 Вокалист METALLICA о сайд-проектах

9 дек 2015 : 		 METALLICA в Антарктиде

8 дек 2015 : 		 Вокалист METALLICA гордится "Lulu"

18 ноя 2015 : 		 В Париже погиб Thomas Ayad

18 ноя 2015 : 		 Басист METALLICA: «Почему я играю пальцами»

17 ноя 2015 : 		 KIRK HAMMETT подтвердил, что METALLICA думали об увольнении Lars'a

12 ноя 2015 : 		 Трейлер документального фильма от басиста METALLICA

9 ноя 2015 : 		 Гитарист METALLICA: «Новый альбом выйдет в 2016-м или в начале 2017-го»

3 ноя 2015 : 		 METALLICA в студии

30 окт 2015 : 		 KIRK HAMMETT подтвердил, что METALLICA записывает новые песни

29 окт 2015 : 		 Превью винилового сета METALLICA 'Montreal - August 9, 2014'

26 окт 2015 : 		 Бывший барабанщик DREAM THEATER: «Хорош ли барабанщик METALLICA?»

22 окт 2015 : 		 Детали саундтрека документального фильма от басиста METALLICA

22 окт 2015 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

15 окт 2015 : 		 Гитарист METALLICA: «Я всегда ощущал себя чужаком»

13 окт 2015 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы записываем альбом прямо сейчас!»

12 окт 2015 : 		 Вокалист DEPECHE MODE: «METALLICA тяжела по звуку, но они сочиняют поп-песни»

7 окт 2015 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

30 сен 2015 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

23 сен 2015 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

21 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

16 сен 2015 : 		 Пиво от METALLICA будет доступно в Квебеке

15 сен 2015 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

9 сен 2015 : 		 METALLICA: Официальное видео из Санкт-Петербурга

8 сен 2015 : 		 Вокалист METALLICA: «Фанаты для нас как семья»

5 сен 2015 : 		 METALLICA нарисуют Ктулху

31 авг 2015 : 		 METALLICA на арфе

31 авг 2015 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

28 авг 2015 : 		 Музыканты METALLICA и AVENGED SEVENFOLD проходят кастинг на роль зомби

25 авг 2015 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

24 авг 2015 : 		 METALLICA отыграла самое грандиозное в истории Швеции рок-шоу

20 авг 2015 : 		 Басист METALLICA: «У нас нет недостатка в идеях»

14 авг 2015 : 		 Басист METALLICA выступил на вечере памяти Джако Пасториуса

13 авг 2015 : 		 Гитарист METALLICA: «Я отследил свой iPhone в Копенгагене»

8 авг 2015 : 		 Гитарист METALLICA о новом альбоме: "Мы не валяем дурака!"

6 авг 2015 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

5 авг 2015 : 		 Басист METALLICA о крабьей походке

3 авг 2015 : 		 Видео с выступления METALLICA

16 июл 2015 : 		 Барабанщик METALLICA: «Существует опасность в том, что количество молодых музыкантов стремится к нулю»

9 июл 2015 : 		 Документальный фильм басиста METALLICA выйдет в ноябре

6 июл 2015 : 		 FLEMMING RASMUSSEN: "Я бы хотел пересвести "...And Justice For All""

1 июл 2015 : 		 METALLICA не будут отмечать 35-летие

27 июн 2015 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

25 июн 2015 : 		 Барабанщик METALLICA о появлении музыки группы в цифровой продаже

17 июн 2015 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

15 июн 2015 : 		 Участники METALLICA исполняют гим

11 июн 2015 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

10 июн 2015 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

5 июн 2015 : 		 METALLICA и ESPN соберут средства для помощи жертвам наводнения в Техасе

5 июн 2015 : 		 Бокс-сет METALLICA доступен для покупки

2 июн 2015 : 		 Официальная запись исполнения 'The Unforgiven II' METALLICA

30 май 2015 : 		 Видео с выступления METALLICA

20 май 2015 : 		 Вокалист METALLICA: «Быть отцом очень сложно»

17 май 2015 : 		 Вокалист METALLICA выступил с дочкой

14 май 2015 : 		 Официальная съемка с выступления METALLICA

14 май 2015 : 		 Кавер-версия METALLICA от THE GLITCH MOB

14 май 2015 : 		 Видео исполнения трека "Fuel" METALLICA со сцены

13 май 2015 : 		 Барабанщик METALLICA о дате выхода нового альбома

12 май 2015 : 		 METALLICA на банджо - 2

11 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

27 апр 2015 : 		 JIMMY PAGE и JACK WHITE любят "St. Anger" METALLICA

21 апр 2015 : 		 METALLICA отыграют два шоу в Канаде в сентябре

20 апр 2015 : 		 Гитарист METALLICA потерял телефон с 250 идеями для нового альбома

17 апр 2015 : 		 Ударник METALLICA присоединился на сцене к ROYAL BLOOD

16 апр 2015 : 		 Гитарист METALLICA: «Новый материал чуть более прогрессивен, чем "Lords Of Summer"»

13 апр 2015 : 		 Гитарист METALLICA: «У нас есть четверть материала»

8 апр 2015 : 		 Гитарист METALLICA о новом альбоме: «Вы всё сами увидите, когда он будет готов»

7 апр 2015 : 		 Басист METALLICA: «Материал, над которым мы работаем, звучит по-настоящему тяжело»

1 апр 2015 : 		 Концертное видео METALLICA из Мельбурна

31 мар 2015 : 		 METALLICA на банджо

26 мар 2015 : 		 Концертное видео METALLICA из Аделаиды

25 мар 2015 : 		 Steve Thompson: «В отсутствии баса на "...And Justice For All" виноват Lars»

24 мар 2015 : 		 За последние пять лет участники METALLICA «потеряли денег больше, чем заработали»

18 мар 2015 : 		 На разогреве METALLICA выступит MASTODON

17 мар 2015 : 		 Концертное видео METALLICA из Сиднея

5 мар 2015 : 		 Барабанщик METALLICA: «У нас 20 новых песен. Почти»

4 мар 2015 : 		 Демо METALLICA выйдет на кассете

4 мар 2015 : 		 Кавер-версия METALLICA от HARP TWINS

23 фев 2015 : 		 Умер со-продюсер документального фильма о METALLICA

21 фев 2015 : 		 Фронтмен METALLICA стыдится своего тёмного прошлого

20 фев 2015 : 		 Официальная запись с секретного концерта METALLICA

12 фев 2015 : 		 METALLICA навострили лыжи

12 фев 2015 : 		 METALLICA отработали корпоратив

5 фев 2015 : 		 Четыре носка исполняют 'Master Of Puppets' METALLICA

26 янв 2015 : 		 Басист METALLICA любит исполнять старые песни группы

25 янв 2015 : 		 Басист METALLICA объяснил почему они так долго пишут альбомы

18 янв 2015 : 		 METALLICA в студии?

13 янв 2015 : 		 Поклонники перезаписали "St Anger" METALLICA

11 янв 2015 : 		 Фронтмен METALLICA боится ответственности

29 дек 2014 : 		 BOB ROCK о возможности новой работы с METALLICA

25 дек 2014 : 		 Барабанщик METALLICA удивлен реакцией на документальный фильм

17 дек 2014 : 		 Барабанщик METALLICA снимается в кино

15 дек 2014 : 		 Басист METALLICA о новом альбоме

9 дек 2014 : 		 Басист METALLICA: «Я угробил на фильм немерено средств!»

29 ноя 2014 : 		 DAN LILKER размышлял не стать ли ему басистом METALLICA в 1986 году

27 ноя 2014 : 		 Трейлер нового релиза METALLICA

23 ноя 2014 : 		 METALLICA в Late Late Show With Craig Ferguson

22 ноя 2014 : 		 METALLICA в Late Late Show With Craig Ferguson

21 ноя 2014 : 		 Превью бонус-Blu-ray METALLICA

20 ноя 2014 : 		 METALLICA в Late Late Show With Craig Ferguson

19 ноя 2014 : 		 METALLICA в Late Late Show With Craig Ferguson

19 ноя 2014 : 		 Машина вокалиста METALLICA будет представлена на Los Angeles Auto Show

18 ноя 2014 : 		 METALLICA в Late Late Show With Craig Ferguson

17 ноя 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 ноя 2014 : 		 Группа METALLICA исполнила три песни в рамках 'The Concert For Valor'

11 ноя 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 окт 2014 : 		 METALLICA планируют выпуск делюкс-изданий первых альбомов

29 окт 2014 : 		 Барабанщик METALLICA выступил с 86-летним отцом

26 окт 2014 : 		 JAMES HETFIELD с трудом может смотреть 'Some Kind of Monster'

19 окт 2014 : 		 Гитарист ANTHRAX: "METALLICA собирались уволить LARS'a ULRICHa' в 80-ых"

9 окт 2014 : 		 Барабанщик METALLICA о "саундтреке своей жизни"

6 окт 2014 : 		 Барабанщик METALLICA «чрезвычайно» воодушевлён «попыткой U2 изобрести колесо»

3 окт 2014 : 		 Барабанщик METALLICA: «Нельзя идти на поводу у фанатов»

28 сен 2014 : 		 METALLICA на гучжэне

25 сен 2014 : 		 "Some Kind Of Monster" METALLICA выйдет в ноябре

19 сен 2014 : 		 METALLICA планирует выпуск 27 концертных дисков

15 сен 2014 : 		 Басист METALLICA о новом альбоме

12 сен 2014 : 		 Проект басиста METALLICA воздал должное BLACK SABBATH

5 сен 2014 : 		 METALLICA попала в книгу рекордов Гиннеса 2015

31 авг 2014 : 		 Басист METALLICA выступил с RODRIGO Y GABRIELA

28 авг 2014 : 		 Видео с выступления проекта басиста METALLICA

19 авг 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

11 авг 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

5 авг 2014 : 		 DAVE MUSTAINE JAMES'y HETFIELD'y: «Брат, мы изменили мир!»

5 авг 2014 : 		 Участники METALLICA и вокалист KING'S X исполнили кавер-версию хита THIN LIZZY

4 авг 2014 : 		 METALLICA предлагает поделиться воспоминаниями о туре "Master Of Puppets"

31 июл 2014 : 		 Рассказ о первом европейском шоу METALLICA

30 июл 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA из 'Snake Pit'

29 июл 2014 : 		 Участники METALLICA о юбилее "Ride The Lightning"

28 июл 2014 : 		 Подборка неудачных дублей из рекламы с участием METALLICA

24 июл 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

24 июл 2014 : 		 Барабанщик METALLICA: «Как я слез с кокаина»

22 июл 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

21 июл 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

18 июл 2014 : 		 Официальная съёмка выступления METALLICA на фестивале SONISPHERE

16 июл 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

12 июл 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

9 июл 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

8 июл 2014 : 		 LADY GAGA «по ошибке» использовала фотографию с выступления METALLICA

7 июл 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

4 июл 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

2 июл 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 июн 2014 : 		 METALLICA выпустили специальную футболку к GLASTONBURY

27 июн 2014 : 		 Четверо из пяти зрителей GLASTONBURY хотят продать билеты из-за METALLICA

25 июн 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

20 июн 2014 : 		 Новая песня METALLICA

15 июн 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

13 июн 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

13 июн 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

11 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

9 июн 2014 : 		 Барабанщик METALLICA о MOGWAI: «А? Что? Ты кто такой?»

7 июн 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

5 июн 2014 : 		 Репетиция и профессиональное видео первого исполнения 'The Frayed Ends Of Sanity' METALLICA

31 май 2014 : 		 METALLICA впервые исполнила 'Frayed Ends Of Sanity'

29 май 2014 : 		 Новый рекорд "Metallica" METALLICA

25 май 2014 : 		 TORI AMOS исполнила кавер-версию METALLICA

24 май 2014 : 		 METALLICA в акустике

19 май 2014 : 		 Басист METALLICA возрождает MASS MENTAL

17 май 2014 : 		 Вокалист GREEN DAY присоединился к вокалисту METALLICA и JOE SATRIANI

16 май 2014 : 		 Басист METALLICA: «У нас хватает идей для альбома»

14 май 2014 : 		 METALLICA исполнили кавер-версии THE BEATLES, DEEP PURPLE, RARE EARTH, OZZY

13 май 2014 : 		 Гитарист METALLICA исполняет "Daisy Bell (Bicycle Built For Two)"

12 май 2014 : 		 METALLICA вернет "Snake Pit"

12 май 2014 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы сосредоточимся на записи в сентябре»

6 май 2014 : 		 Гитарист METALLICA на альбоме "The Gay Nineties Old Tyme Music: Daisy Bell"

30 апр 2014 : 		 Барабанщик METALLICA в рекламе датского алкоголя

25 апр 2014 : 		 METALLICA «в четырёх иннингах от нового альбома'»

15 апр 2014 : 		 Видеосъёмка юбилейных концертов METALLICA

9 апр 2014 : 		 METALLICA, какой вы её ещё не слышали

7 апр 2014 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

6 апр 2014 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

4 апр 2014 : 		 METALLICA впервые с 2009 года исполнила 'Whiskey In The Jar'

3 апр 2014 : 		 METALLICA: сборы в Южной Америке

2 апр 2014 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

31 мар 2014 : 		 METALLICA на третьем месте по продаже музыки эпохи SoundScan

28 мар 2014 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA

27 мар 2014 : 		 Видео с выступления METALLICA

25 мар 2014 : 		 METALLICA: официальная съёмка исполнения новой песни

24 мар 2014 : 		 Кавер-версия из трибьюта DIO от METALLICA

24 мар 2014 : 		 METALLICA: официальная съёмка из Колумбии

20 мар 2014 : 		 Демо новой песни METALLICA

19 мар 2014 : 		 METALLICA исполнила новую песню: видео с 10-ти камер

17 мар 2014 : 		 METALLICA исполнила новую песню

26 фев 2014 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы начали работу над новым альбомом»

7 фев 2014 : 		 Барабанщик METALLICA об истории с Napster

31 янв 2014 : 		 Вокалист METALLICA: «Фестиваль ORION MUSIC + MORE был настоящей финансовой катастрофой»

29 янв 2014 : 		 LARS ULRICH заявил, что новый альбом METALLICA «определённо» не выйдет до 2015 года

28 янв 2014 : 		 Фрагмент нового DVD METALLICA

27 янв 2014 : 		 METALLICA и LANG LANG: видео

22 янв 2014 : 		 Гитарист METALLICA обещает «безумное выступление на Грэмми»

20 янв 2014 : 		 METALLICA начнут работу над новым альбомом через несколько недель

8 янв 2014 : 		 METALLICA выступит с LANG LANG на Грэмми

24 дек 2013 : 		 HD-съемка полного концерта METALLICA в Антарктиде

19 дек 2013 : 		 Официальное видео о визите METALLICA в Антарктиду

18 дек 2013 : 		 Барабанщик METALLICA беспокоится из-за того, что фанаты будут выбирать сет-лист для группы

13 дек 2013 : 		 METALLICA посетила российскую научно-исследовательскую полярную станцию

11 дек 2013 : 		 Новый рекорд METALLICA

10 дек 2013 : 		 METALLICA в Антарктиде: Профессиональное видео

9 дек 2013 : 		 METALLICA в Антарктиде!

5 дек 2013 : 		 METAL HAMMER GREECE выпустил трибьют METALLICA

3 дек 2013 : 		 ORION MUSIC + MORE METALLICA в 2014 не состоится

3 дек 2013 : 		 METALLICA & IRON MAIDEN обещают особые концерты на SONISPHERE

27 ноя 2013 : 		 Участники METALLICA предлагают поклонникам составить сет-лист выступлений

27 ноя 2013 : 		 Рассказ о виниловой версии 'Through The Never' METALLICA

26 ноя 2013 : 		 EPK от METALLICA

23 ноя 2013 : 		 Винил 'Through The Never' METALLICA появится на следующей неделе

22 ноя 2013 : 		 Фильм METALLICA выйдет в январе

12 ноя 2013 : 		 Вокалист METALLICA выступил с детьми

3 ноя 2013 : 		 METALLICA выпустят 'Through The Never' на виниле на "Black Friday"

31 окт 2013 : 		 Барабанщик METALLICA о Лу Риде

30 окт 2013 : 		 METALLICA: "Да, мы все белиберы!"

24 окт 2013 : 		 METALLICA зажжет Антарктиду!

24 окт 2013 : 		 Фильм обошелся METALLICA дороже, чем бюджет на все альбомы

22 окт 2013 : 		 METALLICA в Антарктиде?

22 окт 2013 : 		 METALLICA выпустит короткометражное анимационное видео

18 окт 2013 : 		 JUSTIN BIEBER исполняет METALLICA

18 окт 2013 : 		 Гитарист METALLICA: «iTunes, онлайн-прослушивание и социальные сети уничтожили музыку»

18 окт 2013 : 		 Барабанщик METALLICA хотел бы поехать в тур с U2 и GREEN DAY

15 окт 2013 : 		 Вокалист METALLICA: "Мы хотим сделать запись"

11 окт 2013 : 		 METALLICA размышляют о продаже неиспользованных риффов

9 окт 2013 : 		 LARS ULRICH полагает, что METALLICA может отправиться в тур с огромный сценой из нового фильма

8 окт 2013 : 		 Фильм METALLICA собрал менее трех миллионов

5 окт 2013 : 		 Фрагмент нового фильма METALLICA

3 окт 2013 : 		 METALLICA в Apollo

2 окт 2013 : 		 METALLICA в Бразилии

1 окт 2013 : 		 Гитарист METALLICA: «"Lulu" является одной из лучших вещей, что мы создавали»

30 сен 2013 : 		 По словам барабанщика, METALLICA «преодолеет ещё один рубеж в декабре»

23 сен 2013 : 		 METALLICA выступила на стадионе Yankee

23 сен 2013 : 		 METALLICA в Нью-Йорке

21 сен 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления METALLICA

21 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD METALLICA

16 сен 2013 : 		 METALLICA в Индонезии

11 сен 2013 : 		 METALLICA в Сингапуре

10 сен 2013 : 		 Музыканты METALLICA приедут в Москву на премьеру своего фильма

9 сен 2013 : 		 METALLICA в Малайзии

8 сен 2013 : 		 Фрагменты нового фильма METALLICA

6 сен 2013 : 		 METALLICA в Шанхае

4 сен 2013 : 		 'Master Of Puppets' из 'Through The Never' METALLICA

31 авг 2013 : 		 METALLICA в Сеуле

30 авг 2013 : 		 METALLICA в Шанхае

22 авг 2013 : 		 METALLICA в Осаке

21 авг 2013 : 		 METALLICA представят новый фильм в Торонто

19 авг 2013 : 		 METALLICA в Токио

30 июл 2013 : 		 METALLICA выпустят "Through The Never (Music From The Motion Picture)" в сентябре

25 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления METALLICA

21 июл 2013 : 		 METALLICA отыграла "секретный концерт"

20 июл 2013 : 		 Трейлер нового фильма METALLICA

20 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления METALLICA

18 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления METALLICA

16 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления METALLICA

14 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления METALLICA

12 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления METALLICA

11 июл 2013 : 		 Барабанщик METALLICA обручился с моделью JESSICA MILLER

11 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления METALLICA

9 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления METALLICA

8 июл 2013 : 		 METALLICA впервые за десять лет выступила на фестивале ROSKILDE

2 июл 2013 : 		 METALLICA на 'Revolver Golden Gods'

30 июн 2013 : 		 Барабанщик METALLICA работает над тем, чтобы DEEP PURPLE были включены в Зал Славы Рок-н-ролла

29 июн 2013 : 		 METALLICA: Видео из Йоханнесбурга

28 июн 2013 : 		 METALLICA: Видео из Кейптауна

27 июн 2013 : 		 METALLICA: Видео из Кейптауна

26 июн 2013 : 		 METALLICA в ОАЭ

25 июн 2013 : 		 METALLICA: официальное видео из Перта

22 июн 2013 : 		 Барабанщик METALLICA сам ждёт выхода нового альбома своей группы

21 июн 2013 : 		 METALLICA: официальное видео из Аделаиды

20 июн 2013 : 		 Официальный репортаж о фестивале METALLICA

20 июн 2013 : 		 Мультикамерная съемка всего выступления DEHAAN

18 июн 2013 : 		 METALLICA: официальное видео с репетиции и выступления DEHAAN

17 июн 2013 : 		 METALLICA: официальное видео из Мельбурна

16 июн 2013 : 		 Репортаж о фестивале METALLICA

16 июн 2013 : 		 METALLICA: официальное видео из Сиднея

13 июн 2013 : 		 Репортаж о фестивале METALLICA

13 июн 2013 : 		 Гитарист METALLICA: 'Новый альбом выйдет в 2015 году'

11 июн 2013 : 		 LARS ULRICH сообщил о том, что METALLICA пока только теряет деньги на собственном фестивале

10 июн 2013 : 		 METALLICA целиком исполнила первый альбом: видео всего выступления

9 июн 2013 : 		 METALLICA целиком исполнила первый альбом

4 июн 2013 : 		 Басист METALLICA: 'Большинство наших фэнов сочли 'Lulu' куском дерьма'

3 июн 2013 : 		 Исполнение "The Star-Spangled Banner" от METALLICA

2 июн 2013 : 		 Басист METALLICA о работе над новыми песнями группы

23 май 2013 : 		 Трейлер нового фильма METALLICA

17 май 2013 : 		 Рассказ о пинболл-автомате METALLICA

15 май 2013 : 		 Вокалист METALLICA продает дом

15 май 2013 : 		 3D-фильм METALLICA покажут в Канне

10 май 2013 : 		 Первое фото из нового фильма METALLICA

8 май 2013 : 		 Фронтмен METALLICA признался, что группа даже и не начинала работу над новыми песнями

3 май 2013 : 		 ROB HALFORD выступил с METALLICA

1 май 2013 : 		 METALLICA впервые выступили в Йоханнесбурге

30 апр 2013 : 		 LARS ULRICH будет удивлён, если новый альбом METALLICA выйдет раньше 2015

23 апр 2013 : 		 Барабанщик METALLICA о 'Death Magnetic' и новом альбоме

22 апр 2013 : 		 STERN выпустили ещё один пинбол-автомат METALLICA

17 апр 2013 : 		 METALLICA «надеются» выпустить альбом в 2014-м

16 апр 2013 : 		 Подробности о пинбол-автоматах METALLICA

10 апр 2013 : 		 Пинбол METALLICA

5 апр 2013 : 		 Видео с выступления METALLICA

24 мар 2013 : 		 METALLICA исполняет MOTÖRHEAD: редкая запись 1995 года

12 мар 2013 : 		 Dane DeHaan о новом фильме METALLICA

7 мар 2013 : 		 Вокалист METALLICA: "Мы из тех групп, которых не волнует, что от них хотят услышать"

28 фев 2013 : 		 Детали нового фестиваля METALLICA

28 фев 2013 : 		 Видео полного концерта METALLICA

20 фев 2013 : 		 METALLICA опровергли слова спецназовца ВМС

12 фев 2013 : 		 Представитель спецназа ВМС США: METALLICA попросила нас больше не использовать их песни для пыток

7 фев 2013 : 		 Новая обувь от VANS и METALLICA

26 янв 2013 : 		 HULK HOGAN: "Я бы бросил карьеру в рестлинге ради METALLICA"

23 янв 2013 : 		 Бывший продюсер METALLICA о ранних альбомах группы

22 янв 2013 : 		 MOTÖRHEAD, ANTHRAX, CANNIBAL CORPSE, PRIMAL FEAR на 30-летнем трибьюте первому альбому METALLICA

16 янв 2013 : 		 3D фильм METALLICA выйдет в августе

9 янв 2013 : 		 Барабанщик METALLICA: "Новый альбом будет звучать как продолжение 'Death Magnetic'"

4 янв 2013 : 		 METALLICA получила новые платиновые и золотые диски

28 дек 2012 : 		 Пара поклонников METALLICA назвала сына Orion'ом

26 дек 2012 : 		 Присоединение к SPOTIFY отразилось на продажах METALLICA

22 дек 2012 : 		 Гитарист METALLICA: "Из Lars'a получился бы неплохой вампир"

21 дек 2012 : 		 LARS ULRICH: "Не думаю, что я устану от METALLICA"

21 дек 2012 : 		 'Orion Music + More' METALLICA пройдет в 2013 в Детройте

18 дек 2012 : 		 Барабанщик METALLICA о новом альбоме

11 дек 2012 : 		 Фрагмент нового DVD METALLICA

11 дек 2012 : 		 Фрагмент нового DVD METALLICA

8 дек 2012 : 		 Фрагмент нового DVD METALLICA

7 дек 2012 : 		 Каталог METALLICA на SPOTIFY

6 дек 2012 : 		 Фрагмент нового DVD METALLICA

3 дек 2012 : 		 Фрагмент нового DVD METALLICA

1 дек 2012 : 		 METALLICA получили права на собственные записи

29 ноя 2012 : 		 Трейлер нового DVD METALLICA

23 ноя 2012 : 		 Галстук от METALLICA

23 ноя 2012 : 		 За музыкантов METALLICA можно сыграть в игре

20 ноя 2012 : 		 Трейлер нового DVD METALLICA

19 ноя 2012 : 		 Бывший басист METALLICA возвращается к активной деятельности

7 ноя 2012 : 		 OVERLORD на трибьюте METALLICA

29 окт 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления METALLICA

25 окт 2012 : 		 METALLICA приступит к работе над новой музыкой "в ближайшие месяцы"

23 окт 2012 : 		 Обложка нового концертного релиза METALLICA

17 окт 2012 : 		 METALLICA, IRON MAIDEN выступят на ROCK IN RIO

8 окт 2012 : 		 Бесплатный концерт от METALLICA

2 окт 2012 : 		 METALLICA «в ближайшее время» начнут работу над новым альбомом

28 сен 2012 : 		 METALLICA вспоминает Клиффа Бёртона

25 сен 2012 : 		 METALLICA выпустят концерты 'World Magnetic' из Квебека на DVD

20 сен 2012 : 		 Альбомы METALLICA доминируют в "Greatest Heavy Metal Albums Of All Time" по версии читалей Rolling Stone

12 сен 2012 : 		 Официальная съёмка с третьего концерта METALLICA в Ванкувере

12 сен 2012 : 		 Официальная съёмка со второго концерта METALLICA в Ванкувере

7 сен 2012 : 		 Официальная съёмка с первого концерта METALLICA в Ванкувере

2 сен 2012 : 		 Официальная съёмка со второго концерта METALLICA в Эдмонтоне

31 авг 2012 : 		 Официальная съёмка с первого концерта METALLICA в Эдмонтоне

24 авг 2012 : 		 Официальная съёмка с восьмого концерта METALLICA в Мексике

21 авг 2012 : 		 Качественная съемка с инцидента на концерте METALLICA

21 авг 2012 : 		 Официальная съёмка с седьмого концерта METALLICA в Мексике

21 авг 2012 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от METALLICA

18 авг 2012 : 		 Официальная съёмка с шестого концерта METALLICA в Мексике

17 авг 2012 : 		 Вокалист METALLICA о восьми концертах в Мексике: "Не думаю, что мы могли сделать такое еще где-то"

17 авг 2012 : 		 Официальная съёмка с выступления METALLICA на фестивале "Outside Lands"

14 авг 2012 : 		 Официальная съёмка с пятого концерта METALLICA в Мексике

12 авг 2012 : 		 Фронтмен METALLICA отметил день рождения на концерте в Мексике

9 авг 2012 : 		 Официальная съёмка третьего концерта METALLICA в Мексике

8 авг 2012 : 		 Официальная съёмка METALLICA со второго выступления в Мексике

5 авг 2012 : 		 Официальная съёмка METALLICA с первого выступления в Мексике

31 июл 2012 : 		 Лучшие эффекты нового шоу METALLICA

30 июл 2012 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мы очень рады снова сочинять»

29 июл 2012 : 		 Группа METALLICA представила новую сцену

28 июл 2012 : 		 По словам барабанщика METALLICA, новый альбом выйдет не раньше 2014 года

27 июл 2012 : 		 METALLICA планируют новый фестиваль 'Orion' в 2013 году

26 июл 2012 : 		 METALLICA отправится в студию в сентябре

21 июл 2012 : 		 На фестивале METALLICA было почти 24 000 человек

18 июл 2012 : 		 Официальная съёмка METALLICA с выступления в Белграде

12 июл 2012 : 		 METALLICA и VANS отпразднуют 30-летие 'Kill 'Em All'

12 июл 2012 : 		 Официальная съёмка METALLICA с выступления на фестивале Nova Rock

3 июл 2012 : 		 Официальная съёмка METALLICA с выступления на фестивале Download

30 июн 2012 : 		 58-минутный репортаж о втором дне фестиваля METALLICA 'Orion Music + More'

30 июн 2012 : 		 Официальная съёмка METALLICA с выступления в бывшей датской тюрьме

29 июн 2012 : 		 49-минутный репортаж о первом дне фестиваля METALLICA 'Orion Music + More'

28 июн 2012 : 		 Видео с пресс-конференции METALLICA

27 июн 2012 : 		 Репортаж о фестивале METALLICA 'Orion Music + More'

26 июн 2012 : 		 Профессиональное видео полного исполнения "Ride The Lighting" METALLICA

25 июн 2012 : 		 METALLICA впервые исполнили 'Escape'

22 июн 2012 : 		 James Hetfield (METALLICA): «С нетерпением жду момента, когда мы начнём запись следующего альбома»

21 июн 2012 : 		 Выступление METALLICA на фестивале 'Orion Music + More' онлайн!

19 июн 2012 : 		 Официальная съёмка METALLICA на финском SONISPHERE

18 июн 2012 : 		 Официальная съёмка METALLICA на ROCK AM RING

15 июн 2012 : 		 Официальная съёмка METALLICA на ROCK IM PARK

9 июн 2012 : 		 METALLICA: официальное видео из Бельгии

8 июн 2012 : 		 Kirk Hammett (METALLICA) сказал, что сочинил 400 риффов для следующего альбома

8 июн 2012 : 		 METALLICA: официальное видео из Швейцарии

7 июн 2012 : 		 METALLICA отыграла в бывшей датской тюрьме

3 июн 2012 : 		 Видео полного концерта METALLICA с Rock Am Ring

3 июн 2012 : 		 METALLICA And LOU REED: Официальная книга с гитарными аккордами

2 июн 2012 : 		 METALLICA: официальное видео из Испании

1 июн 2012 : 		 METALLICA: официальное видео из Лиссабона

31 май 2012 : 		 METALLICA: официальное видео из Осло

30 май 2012 : 		 Выступление METALLICA на Rock Am Ring будет транслироваться онлайн!

28 май 2012 : 		 METALLICA вынуждены продолжать гастролировать, чтобы оплатить счета

26 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта METALLICA

25 май 2012 : 		 Барабанщик METALLICA сказал, что отнёсся к своей роли в фильме “Hemingway & Gellhorn”очень серьёзно

25 май 2012 : 		 Trujillo (METALLICA) финансирует фильм о легендарном басисте Jaco Pastorius’е

25 май 2012 : 		 Про-шот с выступления METALLICA

23 май 2012 : 		 METALLICA снимет шоу в Ванкувере для будущего 3D-фильма

21 май 2012 : 		 JAMES HETFIELD: «У меня всего лишь 846 риффов для нового альбома METALLICA»

21 май 2012 : 		 Lars Ulrich объяснил, почему METALLICA решили исполнить «Чёрный» альбом в обратном порядке

19 май 2012 : 		 Про-шот с выступления METALLICA

16 май 2012 : 		 METALLICA в Италии: видео

14 май 2012 : 		 Lars Ulrich (METALLICA): «Иногда мне кажется, что металл-сообщество чертовски серьёзное и слишком задирает нос»

11 май 2012 : 		 James Hetfield назвал разговоры о «супергруппе» бредом

8 май 2012 : 		 METALLICA целиком исполнила альбом "Metallica": видео полного концерта

8 май 2012 : 		 METALLICA открыла летнее европейское турне

7 май 2012 : 		 Вокалист METALLICA: "Мы делаем что-то, потому что чувствуем, что нам это нужно"

4 май 2012 : 		 Lars Ulrich (METALLICA): «Реакция на “Lulu” была более злобной, чем мы предполагали»

24 апр 2012 : 		 METALLICA: змеиная яма возвращается!

21 апр 2012 : 		 METALLICA запишут песни для трибьют альбомов DIO, DEEP PURPLE

17 апр 2012 : 		 METALLICA: Еще два шоу в Мексике!

12 апр 2012 : 		 Книга 'Metallica: The Early Years And The Rise Of Metal' выйдет в мае

12 апр 2012 : 		 Lars Ulrich не может припомнить, чтобы Hulk Hogan проходил прослушивание у METALLICA

29 мар 2012 : 		 METALLICA добавили и шестое шоу в Мексике

27 мар 2012 : 		 METALLICA продала 60,000 билетов меньше чем за 90 минут

21 мар 2012 : 		 Барабанщик METALLICA не стремится к карьере актера

20 мар 2012 : 		 Бывший басист METALLICA сказал, что Dave Mustaine «опускал» его в интервью

20 мар 2012 : 		 Одноименный альбом METALLICA входит в число рекордсменов чарта Billboard

19 мар 2012 : 		 Трейлер к фестивалю METALLICA

17 мар 2012 : 		 Трейлер фильма с участием ударника METALLICA

14 мар 2012 : 		 Новый DVD METALLICA в апреле

9 мар 2012 : 		 Трейлер к фестивалю METALLICA

2 мар 2012 : 		 Барабанщик METALLICA о следующем альбоме и распространении музыки

2 мар 2012 : 		 'Beyond Magnetic' METALLICA выйдет на виниле

24 фев 2012 : 		 Барабанщик METALLICA сказал, что «легко сказать, но непросто сделать» 3D-фильм

22 фев 2012 : 		 Барабанщик METALLICA сказал, что на фестивале “Orion Music + More” будет «много крутого, тяжёлого материала»

8 фев 2012 : 		 Барабанщик METALLICA: «Люди, мнению которых я доверяю, сказали, что альбом “Lulu” отличный»

8 фев 2012 : 		 METALLICA возглавят собственный фестиваль 'Orion Music + More'

5 фев 2012 : 		 METALLICA сделает специальное заявление во вторник

23 янв 2012 : 		 METALLICA анонсировали еще две даты в Европе

9 янв 2012 : 		 В следующий альбом METALLICA войдут «более короткие и прямолинейные песни»

7 янв 2012 : 		 METALLICA подтвердили съемки 3D-фильма

6 янв 2012 : 		 Одноименный альбом METALLICA остается самым продаваемым диском в истории

4 янв 2012 : 		 Официальное видео о четвертом юбилейном шоу METALLICA

28 дек 2011 : 		 Официальное видео о третьем юбилейном шоу METALLICA

26 дек 2011 : 		 Аудиозапись третьего юбилейного концерта METALLICA

23 дек 2011 : 		 Официальное видео о втором юбилейном шоу METALLICA

22 дек 2011 : 		 THE MINI BAND потрясены посланием METALLICA

21 дек 2011 : 		 Аудиозапись второго юбилейного концерта METALLICA

21 дек 2011 : 		 MACY GRAY исполнила кавер-версию METALLICA

20 дек 2011 : 		 Официальное видео о первом юбилейном шоу METALLICA

19 дек 2011 : 		 Музыканты ANTHRAX, MACHINE HEAD о юбилейном концерте METALLICA

17 дек 2011 : 		 Аудиозапись первого юбилейного концерта METALLICA

14 дек 2011 : 		 Музыканты QUEEN, RUSH, AEROSMITH, LED ZEPPELIN, SLAYER, MOTÖRHEAD поздравляют METALLICA

13 дек 2011 : 		 METALLICA выпустили цифровую ЕР

11 дек 2011 : 		 Ранее нереализованная песня METALLICA доступна для прослушивания

11 дек 2011 : 		 OZZY OSBOURNE, GEEZER BUTLER, DAVE MUSTAINE приняли участие в четвертом юбилейном концерте METALLICA

11 дек 2011 : 		 Ранее нереализованная песня METALLICA доступна для прослушивания

10 дек 2011 : 		 Музыканты ROB HALFORD, GLENN DANZIG, JERRY CANTRELL приняли участие в третьем юбилейном концерте METALLICA

8 дек 2011 : 		 Ранее нереализованная песня METALLICA доступна для прослушивания

8 дек 2011 : 		 Музыканты MERCYFUL FATE, ARMORED SAINT и Lou Reed приняли участие во втором юбилейном концерте METALLICA

7 дек 2011 : 		 Видео и фото с юбилейного концерта METALLICA

6 дек 2011 : 		 Музыканты APOCALYPTICA, SAXON, DIAMOND HEAD на юбилее METALLICA

6 дек 2011 : 		 Ранее нереализованная песня METALLICA доступна для прослушивания

3 дек 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Новое видео

3 дек 2011 : 		 Поп-звезда Shakira: "Я большая поклонница METALLICA"

2 дек 2011 : 		 Продюсер BOB ROCK сказал, что запись альбома “Lulu” — «потрясающе храбрый поступок» для METALLICA

1 дек 2011 : 		 METALLICA выступит в тюрьме!

27 ноя 2011 : 		 METALLICA и LOU REED на французском ТВ

25 ноя 2011 : 		 Lars Ulrich (METALLICA): «Люди меня спрашивают, почему я прикусываю язык, когда играю»

21 ноя 2011 : 		 Музыканты METALLICA вспомнят некоторые песни с одноименного альбома

15 ноя 2011 : 		 Организаторы концерта METALLICA в Дели выпущены под залог

14 ноя 2011 : 		 METALLICA и LOU REED на итальянском ТВ

14 ноя 2011 : 		 Барабанщик METALLICA уладил иск бывшего личного менеджера

13 ноя 2011 : 		 Музыканты METALLICA о кавер-версии THE MINI BAND

12 ноя 2011 : 		 METALLICA и LOU REED на 1LIVE

12 ноя 2011 : 		 METALLICA : «Для нашего собственного удовлетворения очень важно, что мы пробуем что-то новое»

11 ноя 2011 : 		 METALLICA целиком исполнят альбом "Metallica" на фестивале Download

11 ноя 2011 : 		 Видео METALLICA из Индии

10 ноя 2011 : 		 LOU REED и METALLICA наняли режиссёра DARREN’а ARONOFSKY для съёмок “Iced Honey”

9 ноя 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: 36 место в США

9 ноя 2011 : 		 METALLICA и LOU REED в 'Later... With Jools Holland'

9 ноя 2011 : 		 Официальное видео с выступления METALLICA в ОАЭ

7 ноя 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: позиции в чартах

1 ноя 2011 : 		 ULRICH (METALLICA): «Мы с удовольствием вернёмся к металлу, но нам нужно свернуть горы, иначе мы задохнёмся»

1 ноя 2011 : 		 Видео с индийского концерта METALLICA

30 окт 2011 : 		 Организаторы первого индийского концерта METALLICA арестованы за мошенничество

29 окт 2011 : 		 Первое индийское выступление METALLICA официально отменено

28 окт 2011 : 		 Фронтмен METALLICA заявил, что сотрудничество с LOU REED’ом было «большим подарком»

27 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: EPK

26 окт 2011 : 		 METALLICA впервые выступили в ОАЭ

26 окт 2011 : 		 METALLICA начали сочинение нового материала

24 окт 2011 : 		 LARS ULRICH заявил, что сотрудничество METALLICA и LOU REED’а «самое естественное из всех когда-либо имевших место на этой планете»

24 окт 2011 : 		 METALLICA собирается снять 3D-фильм?

20 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Альбом доступен для прослушивания

20 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Тексты песен 'Junior Dad', 'Brandenburg Gate'

19 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Семплы нового альбома

19 окт 2011 : 		 Гитарист METALLICA: «“Lulu” — одна из лучших вещей, что мы когда-либо делали»

18 окт 2011 : 		 Самая большая ошибка LARS’а ULRICH’а (METALLICA)

17 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Текст песни 'Mistress Dread'

15 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Текст песни 'Little Dog'

13 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: новый трейлер

11 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Текст песни 'Cheat On Me'

10 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Текст песни 'Pumping Blood'

7 окт 2011 : 		 JAMES HETFIELD: «“Lulu” не является новым студийным альбомом METALLICA»

6 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: EPK

6 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Текст песни 'Frustration'

5 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Детали физических релизов

3 окт 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Текст песни 'Iced Honey'

1 окт 2011 : 		 Барабанщик METALLICA сказал, что "после "Lulu" "...And Justice for All" покажется вам первым альбомом RAMONES"

30 сен 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Детали делюкс-издания

28 сен 2011 : 		 LARS ULRICH (METALLICA) почтил память CLIFF’а BURTON’а в интервью REVOLVER

27 сен 2011 : 		 Профессиональная съемка полного концерта METALLICA

26 сен 2011 : 		 Акустическая версия "Disposable Heroes" METALLICA...

26 сен 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Новая песня

24 сен 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Текст и семпл "The View"

21 сен 2011 : 		 Рекламу нового релиза METALLICA и LOU REED'a запретили в Лондонской подземке

19 сен 2011 : 		 Про-шот с выступления METALLICA

18 сен 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: первый семпл

15 сен 2011 : 		 METALLICA, MEGADETH, ANTHRAX, SLAYER исполнили 'Overkill'

14 сен 2011 : 		 METALLICA впервые выступят в ОАЭ

7 сен 2011 : 		 Трек-лист нового альбома METALLICA и LOU REED

3 сен 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: названия песен-2

2 сен 2011 : 		 Видео METALLICA с корпоратива

2 сен 2011 : 		 Обложка нового альбома METALLICA и LOU REED

2 сен 2011 : 		 METALLICA и LOU REED примут участие в программе "Later... With Jools Holland"

1 сен 2011 : 		 Новые подробности о сотрудничестве METALLICA и LOU REED’а

28 авг 2011 : 		 Текст, заставивший плакать участников METALLICA

26 авг 2011 : 		 Lou Reed довёл METALLICA до слёз

26 авг 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: названия песен

24 авг 2011 : 		 Барабанщик METALLICA о любимых песнях ANTHRAX

23 авг 2011 : 		 Семплы с трибьют-альбома METALLICA

22 авг 2011 : 		 Название альбома METALLICA & LOU REED

20 авг 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Дата выхода

18 авг 2011 : 		 METALLICA и LOU REED: Открыт официальный сайт

17 авг 2011 : 		 DAVE MUSTAINE назвал свою любимую песню METALLICA

8 авг 2011 : 		 LEMMY, DEVILDRIVER, SODOM, DORO на трибьюте METALLICA

2 авг 2011 : 		 Монополия от METALLICA: Видео

30 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июл 2011 : 		 METALLICA анонсировали недельное празднование 30-летней годовщины группы

25 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2011 : 		 Барабанщик METALLICA сказал, что “St. Anger” был единичным экспериментом

17 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 июл 2011 : 		 Профессиональное видео исполнения "Helpless" METALLICA

9 июл 2011 : 		 METALLICA исполнили 'Am I Evil?' вместе с DIAMOND HEAD, MEGADETH, SLAYER, ANTHRAX

7 июл 2011 : 		 Участники METALLICA, MEGADETH, SLAYER, ANTHRAX исполнили классику MISFITS

5 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 июл 2011 : 		 METALLICA, MEGADETH, ANTHRAX исполнили 'Am I Evil?'

3 июл 2011 : 		 METALLICA, MEGADETH, ANTHRAX исполнили 'Helpless'

29 июн 2011 : 		 METALLICA продлили международное соглашение с UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING

24 июн 2011 : 		 METALLICA выступят на корпоративе

21 июн 2011 : 		 Продюсер RICK RUBIN сказал, что METALLICA «скоро начнут сочинять» новый альбом

20 июн 2011 : 		 Детали монополии METALLICA

17 июн 2011 : 		 Барабанщик METALLICA о сотрудничестве с LOU REED’ом: «Мы никогда не чувствовали себя настолько свободно»

16 июн 2011 : 		 Раскрыт секрет нового проекта METALLICA

12 июн 2011 : 		 Kirk Hammett (METALLICA): Мы только начинаем думать о написании нового материала

9 июн 2011 : 		 Монополия от METALLICA

2 июн 2011 : 		 METALLICA названа самой влиятельной рок-группой за прошедшие 30 лет

9 май 2011 : 		 METALLICA: "У нас более 700 риффов для нового альбома"

28 апр 2011 : 		 Семплы с выступления METALLICA на "Big Four"

27 апр 2011 : 		 Видео с выступления METALLICA "Am I Evil?"

25 апр 2011 : 		 METALLICA будут снова сотрудничать с RICK’ом RUBIN’ом

14 апр 2011 : 		 Стивен Кинг по-прежнему слушает METALLICA

12 апр 2011 : 		 Музыка METALLICA в фильме "Hesher"

9 апр 2011 : 		 Бывший продюсер METALLICA назвал 'Master Of Puppets' шедевром своего времени

7 апр 2011 : 		 Документальный фильм о METALLICA

25 мар 2011 : 		 Основатель NAPSTER купит рекорд-лейбл METALLICA?

24 мар 2011 : 		 METALLICA попросили своих поклонников остерегаться Front Row

20 мар 2011 : 		 Веб-сайт METALLICA будет перезапущен в конце месяца

18 мар 2011 : 		 METALLICA возглавила списки лучших металл песен

16 мар 2011 : 		 LARS ULRICH снимется в фильме с Николь Кидман

4 мар 2011 : 		 Бывший продюсер METALLICA об альбоме “Master Of Puppets”

3 мар 2011 : 		 Обучающая книга гитариста METALLICA выйдет в марте

16 фев 2011 : 		 Lars Ulrich заявил, что METALLICA не собираются возвращаться к работе над «потерянными» записями

14 фев 2011 : 		 KIRK HAMMETT сказал, что участники METALLICA работают над секретным проектом

10 фев 2011 : 		 Kirk Hammett (METALLICA) почтил память Гэри Мура

2 фев 2011 : 		 METALLICA весной отправятся в студию

20 янв 2011 : 		 METALLICA о фильме про Lemmy

7 янв 2011 : 		 METALLICA продолжает возглавлять список самых продаваемых альбомов

17 дек 2010 : 		 Lars Ulrich (METALLICA) сказал, что он "не жадный" и "не против интернета"

7 дек 2010 : 		 James Hetfield заявил, что концерты METALLICA стали более «семейными», когда он стал отцом

25 ноя 2010 : 		 Барабанщик METALLICA о "Live At Grimey's"

22 ноя 2010 : 		 Lars Ulrich (METALLICA): «Я большой поклонник U2»

22 ноя 2010 : 		 Статистика тура METALLICA

11 ноя 2010 : 		 METALLICA подтвердили, что поедут на фестиваль ROCK IN RIO

10 ноя 2010 : 		 METALLICA хотят сочинять новую музыку в 2011-м году

9 ноя 2010 : 		 Профессиональная съёмка с выступления METALLICA на презентации игры “Call Of Duty: Black Ops”

5 ноя 2010 : 		 METALLICA получили "Eventful Fans' Choice Award"

30 окт 2010 : 		 Новая книга о METALLICA 'Enter Night - The Biography'

27 окт 2010 : 		 Детали нового концертного альбома METALLICA

26 окт 2010 : 		 METALLICA "Six Feet Down Under Part II" выйдет в ноябре

26 окт 2010 : 		 Басиста METALLICA поздравили с днем рождения

23 окт 2010 : 		 James Hetfield о "Six Feet Down Under"

21 окт 2010 : 		 Профессиональное видео с концерта METALLICA

19 окт 2010 : 		 ADAM LAMBERT исполнил песню METALLICA

15 окт 2010 : 		 METALLICA впервые с 2007 года исполнили "Orion"

14 окт 2010 : 		 Урок игры от Lars'a Ulrich'a продан за $35 000

7 окт 2010 : 		 METALLICA в ноябре выпустят EP "Live At Grimey's"

4 окт 2010 : 		 Кавер-версия KINKS от METALLICA

28 сен 2010 : 		 Kirk Hammett: «Я не EDDIE VAN HALEN, но всё ещё учусь»

23 сен 2010 : 		 METALLICA записали песню с Ray’ем Davies’ом

21 сен 2010 : 		 Выступление METALLICA на юбилейном концерте Rock And Roll Hall Of Fame появится на DVD

17 сен 2010 : 		 LADY GAGA устроила танцы под METALLICA "Metal Militia"

17 сен 2010 : 		 SHAKIRA исполнила кавер-версию METALLICA

9 сен 2010 : 		 METALLICA выпустят новый миньон

23 июл 2010 : 		 Lars Ulrich: "Шоу "большой четверки" могут продолжиться в 2011 или 2012"

14 июл 2010 : 		 Виниловое издание первого альбома METALLICA

29 июн 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления METALLICA

23 июн 2010 : 		 METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX исполнили композицию "Am I Evil?" на концерте в Софии

21 июн 2010 : 		 Басист METALLICA: «Для Lars'a и James'a было важно восстановить связь с Dave'ом Mustaine'ом»

17 июн 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления METALLICA на Rock In Rio

13 июн 2010 : 		 Гитарист METALLICA о туре большой четверки и о новом студийном альбоме.

12 июн 2010 : 		 KIRK HAMMETT из METALLICA представит книгу "Too Much Horror Business"

10 июн 2010 : 		 Фронтмен METALLICA заявил, что он стрейтэйджер

28 май 2010 : 		 METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX комментируют трансляцию грядущего Sonisphere

20 май 2010 : 		 METALLICA почтили память DIO на концерте

18 май 2010 : 		 Барабанщик METALLICA написал открытое письмо DIO

15 май 2010 : 		 Фэны METALLICA отдают тысячи долларов, чтобы побывать на концерте

13 май 2010 : 		 Билеты на два концерта METALLICA в Окленде были распроданы за 20 минут

4 май 2010 : 		 Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван «Лучшим металлическим альбомом всех времён»

1 май 2010 : 		 Профессиональное видео с первого московского концерта METALLICA

20 апр 2010 : 		 Исландский вулкан не помешает группе METALLICA выступить в Москве

15 апр 2010 : 		 METALLICA впервые исполнила "The Unforgiven III"

1 апр 2010 : 		 METALLICA и BLACK SABBATH выпустят совместный сингл

31 мар 2010 : 		 В Москве на разогреве у METALLICA будут FEAR FACTORY и GOJIRA

22 мар 2010 : 		 METALLICA планируют шоу сопоставимое с "The Wall" PINK FLOYD

9 мар 2010 : 		 METALLICA vs. Facebook

1 фев 2010 : 		 METALLICA получили золото и платину в Бразилии

29 янв 2010 : 		 Участники METALLICA опубликовали сообщение по поводу найденого тела фанатки

9 янв 2010 : 		 C 1991 года METALLICA продала в США 52 миллиона дисков

24 дек 2009 : 		 Альбом METALLICA возглавил список самых продаваемых записей

15 дек 2009 : 		 METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX разделят сцену в Европе

11 дек 2009 : 		 Участники METALLICA опубликовали списки любимых исполнителей

9 дек 2009 : 		 Новые превью с DVD METALLICA

5 дек 2009 : 		 Участники METALLICA рассказали, на что похожа обложка 'Death Magnetic'

2 дек 2009 : 		 Проф-видео с выступления METALLICA на церемонии "Rock And Roll Hall Of Fame"

28 ноя 2009 : 		 Превью нового DVD METALLICA

25 ноя 2009 : 		 Детали нового DVD METALLICA

18 ноя 2009 : 		 METALLICA выступят в Москве в апреле

6 ноя 2009 : 		 METALLICA выпустят DVD с записью канадских концертов

3 ноя 2009 : 		 METALLICA c OZZY, LOU REED'ом, RAY'ем DAVIES'ом

24 окт 2009 : 		 Вокалист KINKS выступит вместе с METALLICA

20 окт 2009 : 		 Подробности о новом DVD METALLICA

21 сен 2009 : 		 Lars Ulrich: «Тур большой четвёрки? Это будет весело»

21 сен 2009 : 		 METALLICA впервые за 12 лет исполнили "The Shortest Straw"

2 сен 2009 : 		 Исследование: музыка METALLICA успокаивает обезьян

2 авг 2009 : 		 Профвидео первого исполнения "The Ecstasy of Gold" METALLICA

30 июл 2009 : 		 METALLICA впервые исполнили "The Ecstasy of Gold"

22 июл 2009 : 		 METALLICA выступит на юбилее церемонии ROCK AND ROLL HALL OF FAME

14 июл 2009 : 		 Ларс Ульрих: "Я бы хотел сделать еще один альбом с Риком"

9 июл 2009 : 		 Трек-лист французского DVD METALLICA

30 июн 2009 : 		 Дата выхода французского DVD METALLICA

28 май 2009 : 		 Менеджмент METALLICA - информация о DVD во Франции в силе

26 май 2009 : 		 Фронтмен METALLICA поведал о личном

16 май 2009 : 		 Доступно видео с концерта METALLICA

5 май 2009 : 		 Группа METALLICA подарила специальные футболки всем посетителям концерта в Швеции

24 апр 2009 : 		 METALLICA выступит на открытии нового стадиона "Зенит"

22 апр 2009 : 		 Lars Ulrich: «Фанаты просили нас переспать с их подругами»

6 апр 2009 : 		 METALLICA были приняты в Зал Славы Рок-н-ролла

2 апр 2009 : 		 Jason Newsted: «Я никогда не жалел об уходе из METALLICA»

27 мар 2009 : 		 Новое видео METALLICA в сети

27 мар 2009 : 		 Kirk Hammett подтвердил, что Jason Newsted выступит с METALLICA

22 мар 2009 : 		 Подробности о новом сингле METALLICA

12 мар 2009 : 		 Басист METALLICA рассказал о своих музыкальных предпочтениях

7 мар 2009 : 		 Kirk Hammett: «Мы всё так же заботимся друг о друге»

4 мар 2009 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я скачал "Death Magnetic" из Интернета»

2 мар 2009 : 		 Доступны ролики с Lemmy и King Diamond из Guitar Hero:METALLICA

1 мар 2009 : 		 METALLICA впервые исполнила "The Judas Kiss"

16 фев 2009 : 		 Вся METALLICA в цифровом виде

11 фев 2009 : 		 METALLICA отправится в грандиозное мировое турне

1 фев 2009 : 		 METALLICA: "Мы уже работаем над новым материалом"

28 янв 2009 : 		 METALLICA: известен точный трек-лист "Guitar Hero: Metallica"

11 янв 2009 : 		 KIRK HAMMETT примет участие в альбоме K'NAAN'а

5 янв 2009 : 		 Черный альбом группы METALLICA пока второй

24 дек 2008 : 		 У фронтмена METALLICA проблемы... с забором

17 дек 2008 : 		 Два шоу METALLICA были сняты на видео известным режиссером Wayne'ом Isham'ом

9 дек 2008 : 		 METALLICA : новое видео "All Nightmare Long"

2 дек 2008 : 		 LARS ULRICH рассказал о жизни, METALLICA и NAPSTER

26 ноя 2008 : 		 METALLICA допускает, что новый альбом может быть выпущен только в Интернете

26 ноя 2008 : 		 Оригинал обложки альбома "Master Of Puppets" продан за $28000

6 ноя 2008 : 		 Оригинал обложки "Master Of Puppets" будет выставлен на аукционе

24 окт 2008 : 		 Kirk Hammett (METALLICA) : "Я до сих пор против обмена музыкой в сети"

26 сен 2008 : 		 METALLICA остаются на первом месте в Великобритании

25 сен 2008 : 		 Новый диск группы METALLICA стал самым быстро распродаваемым альбомом в Австралии

24 сен 2008 : 		 LARS ULRICH и JAMES HETFIELD размышляют о будущем METALLICA

22 сен 2008 : 		 Известные музыканты о METALLICA

20 сен 2008 : 		 Новый альбом METALLICA...

15 сен 2008 : 		 Барабанщик DREAM THEATER поделился впечатлениями о новом альбоме METALLICA

15 сен 2008 : 		 METALLICA раскрыли детали эксклюзивных коллекционных предметов “Death Magnetic”

14 сен 2008 : 		 Lars Ulrich об утечке нового альбома METALLICA в сеть

5 сен 2008 : 		 Видео презентация "coffin box" METALLICA

2 сен 2008 : 		 METALLICA: видео "The Day That Never Comes" в сети

29 авг 2008 : 		 METALLICA черпала вдохновение для "Death Magnetic" от DEATHSTARS?

27 авг 2008 : 		 METALLICA: новый трек 'My Apocalypse' в сети

24 авг 2008 : 		 METALLICA исполнила вживую еще одну новую песню

21 авг 2008 : 		 Новый сингл METALLICA в сети!

12 авг 2008 : 		 METALLICA представила новую песню на Ozzfest'e

12 авг 2008 : 		 METALLICA завершила микширование нового альбома

11 авг 2008 : 		 METALLICA выступила вместе с KING'ом DIAMOND'ом

4 авг 2008 : 		 METALLICA сняла первый видеоклип

2 авг 2008 : 		 Новый альбом METALLICA выйдет 12 сентября

30 июл 2008 : 		 METALLICA анонсировали еще два концерта

24 июл 2008 : 		 METALLICA официально объявила трек-лист нового альбома

18 июл 2008 : 		 Обложка нового альбома METALLICA

17 июл 2008 : 		 Доступен сет-лист первого концерта второй части европейского турне METALLICA

16 июл 2008 : 		 В семье KIRK'a HAMMETT'a стало на одного человека больше

3 июл 2008 : 		 Детали нового альбома METALLICA "Death Magnetic"

15 июн 2008 : 		 METALLICA озаглавили новый альбом

9 июн 2008 : 		 Kirk Hammett (METALLICA): "Dave Mustaine все время играл быстро. Я играл мелодично."

8 июн 2008 : 		 METALLICA: первое прослушивание нового альбома

3 июн 2008 : 		 Профессиональные съемки нового концерта METALLICA в сети

3 июн 2008 : 		 Выход переизданного альбома METALLICA "Master Of Puppets" откладывается

29 май 2008 : 		 METALLICA открыла европейское турне

17 май 2008 : 		 James Hetfield и Lars Ulrich о новом альбоме METALLICA

13 май 2008 : 		 METALLICA : новое видео из студии

12 май 2008 : 		 Dave Grohl отправил "открытое письмо" группе METALLICA

12 май 2008 : 		 METALLICA переиздадут на виниле альбом "Master of Puppets"

8 май 2008 : 		 Cайт MissionMetallica.com откроется 12 мая

7 май 2008 : 		 Lars Ulrich (METALLICA): "Новый альбом выйдет в сентябре"

5 май 2008 : 		 Видео METALLICA из студии

28 апр 2008 : 		 Новый альбом METALLICA выйдет в октябре?

8 апр 2008 : 		 METALLICA занимает 5 место по продажам альбомов

2 апр 2008 : 		 METALLICA исполнит новые песни в грядущем туре

17 мар 2008 : 		 Новый альбом METALLICA должен выйти...

9 мар 2008 : 		 Альбомы METALLICA будут переизданы на виниле

24 фев 2008 : 		 METALLICA объявила о разогревающей группе

5 фев 2008 : 		 METALLICA в России!

23 янв 2008 : 		 METALLICA возглавила список самых популярных групп по скачиванию

21 янв 2008 : 		 Песня METALLICA стала лучшей в Албании

10 янв 2008 : 		 Барабанщик METALLICA о новом альбоме группы

21 дек 2007 : 		 METALLICA: концертные записи 1985 года доступны для бесплатного скачивания

19 дек 2007 : 		 METALLICA выступит в мае в Польше

13 дек 2007 : 		 Lars Ulrich рассказывает о предстоящем CD

12 окт 2007 : 		 METALLICA продолжают работать над новым альбомом

4 окт 2007 : 		 Рождественский трибьют METALLICA в октябре

9 сен 2007 : 		 METALLICA отыграют два благотоворительных акустических концерта

6 сен 2007 : 		 Продюссер RICK RUBIN о работе над новым альбомом METALLICA

16 июл 2007 : 		 METALLICA: опубликован сет-лист концерта в Дании

13 июл 2007 : 		 Концертное видео 'Creeping Death' группы METALLICA в сети

12 июл 2007 : 		 METALLICA : сет-лист концерта в Лондоне

9 июл 2007 : 		 METALLICA присоединалась к SPINAL TAP во время фестиваля 'Live Earth'

30 июн 2007 : 		 Дебют новой песни METALLICA состоялся в Испании

30 июн 2007 : 		 Сетлист первого европейского концерта METALLICA

28 мар 2007 : 		 Новый матриал METALLICA написан под влиянием музыки Cреднего Востока

16 мар 2007 : 		 METALLICA приступили к записи нового альбома

10 мар 2007 : 		 METALLICA анонсировали концерты в Норвегии, Швеции, Финлянди и России

13 фев 2007 : 		 METALLICA в марте приступят к записи нового альбома

29 янв 2007 : 		 Альбом METALLICA, 'Master Of Puppets', возглавил список металлических альбомов всех времен

20 дек 2006 : 		 Lars Ulrich сообщает подробности о новом альбоме METALLICA

17 дек 2006 : 		 Lars Ulrich сыграл у GUNS N' ROSES

4 дек 2006 : 		 Промо METALLICA "Kill 'Em All" с автографами продано за $1500

16 ноя 2006 : 		 Кавер-версия METALLICA "Ecstasy Of Gold" войдет на трибьютный альбом Ennio Morricone

20 окт 2006 : 		 Подробности о DVD METALLICA "The Videos 1989-2004"

25 авг 2006 : 		 METALLICA: Оркестровый трибьют 'Master Of Puppets'

8 июн 2006 : 		 На концерте в Берлине METALLICA сыграли новую песню

6 июн 2006 : 		 METALLICA полностью сыграли "Master Of Puppets"

18 апр 2006 : 		 Lars Ulrich о материале нового альбома METALLICA

17 фев 2006 : 		 Новый альбом METALLICA будет продюсировать Рик Рубин

2 дек 2005 : 		 METALLICA начинают репетировать материал для нового альбома

3 мар 2005 : 		 Взломан официальный форум группы METALLICA

26 окт 2004 : 		 METALLICA подтверждает релиз DVD

22 окт 2004 : 		 METALLICA выпускают на DVD "Some Kind of Monster"?

7 окт 2004 : 		 Отчаянные фэны группы METALLICA

30 сен 2004 : 		 Фронтмен METALLICA хотел бы, чтобы песни из "St. Anger" были короче

24 сен 2004 : 		 JAMES HETFIELD не пожалел своей кожанки

20 сен 2004 : 		 KIRK HAMMETT надеется, что новый альбом METALLICA будет готов к концу 2005 года

3 сен 2004 : 		 JAMES HETFIELD: сыграет на специальном концерте COUNTRY MUSIC TELEVISION

27 авг 2004 : 		 METALLICA признана Лучшей Группой Планеты на KERRANG! AWARDS

20 авг 2004 : 		 Известный оперный певец восхваляет METALLICA

20 июл 2004 : 		 Барабанщик METALLICA разводится

5 июл 2004 : 		 Гитарист METALLICA о новом фильме

1 июл 2004 : 		 Акустический дуэт выпустит трибьют METALLICA

9 июн 2004 : 		 Барабанщик METALLICA LARS ULRICH объясняет свое отсутствие на фестивале DOWNLOAD

7 июн 2004 : 		 METALLICA на фестивале DOWNLOAD

31 май 2004 : 		 На шоу METALLICA в Хельсинки пришел 1% всего населения Финляндии

21 май 2004 : 		 METALLICA самая зловонная группа в мире?

25 мар 2004 : 		 METALLICA в Портленде

12 мар 2004 : 		 METALLICA: барабанщик Ларс Христос

29 фев 2004 : 		 METALLICA репетирует перед публикой на новой сцене

13 фев 2004 : 		 METALLICA выпустит материалы, записанные в Presidio

10 фев 2004 : 		 Вокалист METALLICA продал дом за $2.75 миллионов

9 фев 2004 : 		 Победители 46-ой церемонии награждения GRAMMY AWARDS

26 янв 2004 : 		 Струнный квартет выпускает трибьют METALLICA

19 янв 2004 : 		 Kirk Hammett о следующем сингле

4 дек 2003 : 		 METALLICA выложили видео на The Unnamed Feeling

29 ноя 2003 : 		 METALLICA: новый сингл

21 ноя 2003 : 		 Скончался Michael Kamen

13 ноя 2003 : 		 METALLICA: новые анимационные роли

3 ноя 2003 : 		 METALLICA на шоу "South Park"

24 окт 2003 : 		 METALLICA не едут в Южную Америку

22 окт 2003 : 		 IRON HORSE: новые сэмплы

17 окт 2003 : 		 METALLICA снимает новый клип

14 окт 2003 : 		 METALLICA занялись рекламой

2 авг 2003 : 		 LARS ULRICH затесался в композиторы

27 июн 2003 : 		 Протест против нового альбома METALLICA

9 июн 2003 : 		 Почему нет соляков на новой Металлике?

4 июн 2003 : 		 METALLICA нахаляву

3 июн 2003 : 		 DVD от METALLICA

29 май 2003 : 		 Видео METALLICA в сети

7 май 2003 : 		 METALLICA: новые семплы

2 май 2003 : 		 METALLICA: фото из нового видео

29 апр 2003 : 		 Тюремное видео METALLICA

19 апр 2003 : 		 Новый имидж METALLICA

20 мар 2003 : 		 JASON NEWSTED опустил LARSа ULRICHа

4 мар 2003 : 		 Новая песня METALLICA

25 фев 2003 : 		 METALLICA снова в строю

23 янв 2003 : 		 Концертное видео METALLICA

30 окт 2002 : 		 LARS ULRICH о новом альбоме METALLICA

7 окт 2002 : 		 Hetfield пишет "на сторону"

19 сен 2002 : 		 METALLICA: отрывки новых песен

6 сен 2002 : 		 Докатался...

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Видео с выступления METALLICA

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Видео с выступления METALLICA, которое состоялось 22 января в Сингапуре, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Hardwired"
"Atlas, Rise!"
"For Whom the Bell Tolls"
"Fuel"
"The Unforgiven"
"Now That We're Dead"
"Moth Into Flame"
"Wherever I May Roam"
"Confusion"
"Halo on Fire"
"Sad But True"
"One"
"Master of Puppets"
"Fade to Black"
"Seek & Destroy"

Encore:
"Fight Fire With Fire"
"Nothing Else Matters"
"Enter Sandman"

METALLICA - Fan-Filmed Video From Singapore Show Posted







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