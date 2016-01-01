Фраза, имя группы
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все новости группы
Cultural Warfare
24 янв 2017
:
Видео с текстом от CULTURAL WARFARE
26 дек 2016
:
Новый ЕР CULTURAL WARFARE выйдет зимой
25 ноя 2016
:
Видео с текстом от CULTURAL WARFARE
сегодня
Видео с текстом от
CULTURAL WARFARE
CULTURAL WARFARE опубликовали официальное видео с текстом на песню “Future Kill”, которая взята из нового ЕР “Future Kill”, выходящего 27 января на M-Theory Audio.
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).