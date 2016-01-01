Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [118]
*U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» [43]
*Гитарист METALLICA обрушился с критикой на речь Президента [34]
*MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол» [27]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [23]
[= ||| все новости группы



*Cultural Warfare*



24 янв 2017 : 		 Видео с текстом от CULTURAL WARFARE

26 дек 2016 : 		 Новый ЕР CULTURAL WARFARE выйдет зимой

25 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от CULTURAL WARFARE

| - |
|||| сегодня

Видео с текстом от CULTURAL WARFARE

*
zoom
*
* *
CULTURAL WARFARE опубликовали официальное видео с текстом на песню “Future Kill”, которая взята из нового ЕР “Future Kill”, выходящего 27 января на M-Theory Audio.

CULTURAL WARFARE Release вЂњFuture KillвЂќ Lyric Video; New EP Out This Week





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 145

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Crematory Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом