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DEVILMENT начали работу над альбомом DEVILMENT объявили о том, что гитарист коллектива, Colin Parks, приступил к работе над новым материалом. Также команда обещает, что уже в ближайшее время поделиться планами относительно концертов на 2017 год.









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