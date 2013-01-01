Фраза, имя группы
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все новости группы
Devilment
24 янв 2017
:
DEVILMENT начали работу над альбомом
14 ноя 2016
:
Видео с текстом от DEVILMENT
30 окт 2016
:
Новое видео DEVILMENT
6 окт 2016
:
Трейлер нового альбома DEVILMENT
24 сен 2016
:
Видео с текстом от DEVILMENT
8 авг 2016
:
Новый альбом DEVILMENT выйдет осенью
7 июн 2016
:
DANI FILTH записывает вокал для второго альбома DEVILMENT
6 мар 2016
:
Основатель DEVILMENT выпустит альбом бесплатно
11 янв 2016
:
Названия новых песен DEVILMENT
5 янв 2016
:
DEVILMENT завершают работу над альбомом
11 авг 2015
:
Новое видео DEVILMENT
11 мар 2015
:
DEVILMENT нашли гитариста
12 янв 2015
:
DEVILMENT: "Выбрать гитариста будет непросто"
18 дек 2014
:
DEVILMENT расстались в гитаристом
28 окт 2014
:
Новый альбом DEVILMENT доступен для прослушивания
27 сен 2014
:
Новое видео DEVILMENT
31 авг 2014
:
Трек-лист нового альбома DEVILMENT
22 авг 2014
:
DEVILMENT на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT
30 апр 2014
:
Дебютный альбом DEVILMENT выйдет осенью
7 сен 2013
:
DEVILMENT продолжают запись
13 мар 2013
:
Вокалист CRADLE OF FILTH в DEVILMENT
сегодня
DEVILMENT
начали работу над альбомом
DEVILMENT объявили о том, что гитарист коллектива, Colin Parks, приступил к работе над новым материалом. Также команда обещает, что уже в ближайшее время поделиться планами относительно концертов на 2017 год.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).