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*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [118]
*U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» [43]
*Гитарист METALLICA обрушился с критикой на речь Президента [34]
*MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол» [27]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [23]
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*Starchild*



24 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома STARCHILD

13 май 2014 : 		 Новое видео STARCHILD

19 фев 2014 : 		 Новое видео STARCHILD

17 фев 2014 : 		 Бывшие и нынешние музыканты HELLOWEEN, GAMMA RAY, GRAVE DIGGER в STARCHILD

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Трейлер нового альбома STARCHILD

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STARCHILD опубликовали трейлер к новому альбому, выход которого намечен на весну.

STARCHILD To Release New Album This Spring; Video Trailer Streaming



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