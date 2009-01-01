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MICHAEL KISKE давно простил гитариста HELLOWEEN Японский журнал Burrn! опубликовал большое интервью с участниками HELLOWEEN, собравшимися вместе для юбилейного тура, который будет длиться с 2017-го по 2018-й годы — небольшие выдержки приведены ниже.



О том, кто стал ключом к реюниону:



Michael Weikath: «Kai, ему давно уже всё было ясно. Этот реюнион хотел сделать Kai и много лет его лоббировал».



Kiske: «Именно Kai дал мне последнего пинка для того, чтобы это сделать. Именно он сказал мне: "Давай это сделаем". Участники HELLOWEEN намекали о воссоединении, а менеджмент должен был понять, сколько на это потребуется времени, но они мне ничего толком не говорили. Я пришёл за кулисы, и Kosta услышал об этом, с этого всё и началось. Все ждали меня, пока я что-то скажу».



Что Kiske думает об этом реюнионе:



«Это важно сделать именно под именем HELLOWEEN. Это будет интересно и весело. Мы планируем много всего, но это будет очень весёлый процесс моего исцеления. Я чувствую себя прекрасно и ощущаю большое облегчение. Это не может быть сделано никаким иным способом.



Здорово, что такая возможность появилась. Я не хочу умереть, оставив нерешённую проблему. Сейчас я ощущаю огромное облегчение после того, как не испытываю никакого негодования. Для меня это очень важно. Идея реюниона постепенно ширилась внутри меня. И в один прекрасный день я понял, что у меня нет никакого негатива относительно HELLOWEEN».



О возобновлении отношений Kiske и Weikath'a:



Kiske: «Когда мы впервые встретились после долгих лет, он спросил меня: "Что я сделал такого, что ты не можешь меня простить?" И я ответил ему: "Да я давным-давно тебя простил"».



Weikath: «Если честно, я много лет хотел поговорить с Michael'ем. У меня был его номер, и я размышлял: "А почему бы ему просто не позвонить?"»



О возможности Kiske петь песни периода Deris'a:



Kiske: «Думаю, я могу спеть что-то из этого периода. Andi поёт старые песни, и это хорошая идея, чтобы каждый спел что-то из чужого репертуара».



Hansen: «Мы думаем о дуэте — Andi и Michael; разделении партий. Разве это не интересно? Ну я могу что-то спеть. Дуэтом или подпеть. У нас есть три вокалиста из семи участников HELLOWEEN. Хотя нет, я перефразирую: два вокалиста и один крикун».







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