Вокалист POISON хочет поехать в тур в 2018-м и записать альбом

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*Poison*



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10 янв 2017 : 		 BRET MICHAELS о туре POISON

27 окт 2016 : 		 Дебют POISON выйдет на виниле

6 окт 2016 : 		 Вокалист POISON всё ещё надеется на тур с DEF LEPPARD

26 сен 2016 : 		 Поедут ли POISON и DEF LEPPARD в совместный тур?

29 июл 2016 : 		 POISON и DEF LEPPARD поедут в тур в 2017 году

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20 апр 2016 : 		 Вокалист POISON: «Мы соберемся, 1000%»

10 апр 2016 : 		 Вокалист POISON уверен, что группа обязательно вернётся на сцену

18 дек 2015 : 		 RIKKI ROCKETT: «POISON нужно что-нибудь сделать!»

28 окт 2015 : 		 Вокалист POISON «уверен», что группа что-то сделает

23 июн 2015 : 		 Музыканты POISON исполнили композицию POISON

10 дек 2014 : 		 BRET MICHAELS о будущем POISON: "Вас ждёт самый громкий реюнион всех времён!"

6 ноя 2014 : 		 RIKKI ROCKETT не знает, поедет ли POISON в тур

26 окт 2014 : 		 POISON собрались для корпоратива

16 сен 2014 : 		 BRET MICHAELS: «Похоже, что POISON поедут в тур в 2015-м»

2 мар 2014 : 		 Один человек мешает туру POISON

4 мар 2013 : 		 У барабанщика POISON родился второй ребенок

23 сен 2012 : 		 У POISON нет конкретных планов по выпуску альбома

6 сен 2012 : 		 BRET MICHAELS: Почему SLASH не стал тем гитаристом, которого искали POISON

26 май 2011 : 		 POISON открыли юбилейный тур

28 мар 2011 : 		 Обложка нового сборника POISON

19 мар 2011 : 		 Вокалист POISON комментирует сборник "Double Dose"

10 ноя 2010 : 		 Новый сборник POISON дсотупен для прослушивания

25 май 2010 : 		 BRET MICHAELS выиграл конкурс "Celebrity Apprentice"

5 май 2010 : 		 BRET MICHAELS: "Мне повезло, что я выжил"

28 апр 2010 : 		 Новости о здоровье BRET'а MICHAELS'а

26 апр 2010 : 		 BRET MICHAELS остаётся в критическом состоянии

24 апр 2010 : 		 BRET MICHAELS очнулся после кровоизлияния в мозг

13 апр 2010 : 		 BRET MICHAELS перенёс экстренную операцию

29 янв 2010 : 		 Выход нового сингла BRET'а MICHAELS'а отложен

6 янв 2010 : 		 Новый сингл BRET'a MICHAELS'a выйдет в феврале

24 дек 2009 : 		 Демо-версия песни BRET'а MICHAELS'а

30 янв 2009 : 		 Фронтмен POISON рассказал о своих отношениях с Pamela'ой Anderson

7 янв 2007 : 		 POISON запишут альбом каверов

21 апр 2006 : 		 Фронтмен POISON готовит фильм об истории своей жизни

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Вокалист POISON хочет поехать в тур в 2018-м и записать альбом

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Вокалист POISON Bret Michael был гостем программы "Trunk Nation" и ответил на ряд вопросов — небольшие выдержки приведены ниже:

О том, почему сейчас подходящее время для того, чтобы вновь объединиться:

«Тут есть сразу две причины. Первая — это будет просто здорово, и я говорю совершенно честно, здорово увидеть Bobby, C.C. и Rikki снова. Мы всегда оттягиваемся по полной. Я знаю, что ходят печально известные истории... Знаете, в нас классно то, что если у нас есть какие-то проблемы, мы не сотрясаем воздух за кулисами, мы ждём, пока выйдем на сцену, где уже сможем выбить дух друг из друга. Так что я всегда смеюсь и говорю, это прекрасная музыка, тут всегда отличная энергетика и, как правило, много пиротехники и хороших драчек то там, то тут. Но, если честно, мы сочетаем всё с сольными шоу и туром POISON/DEF LEPPARD… Мы отлично провели с ними время в прошлый раз и, ко всему прочему, сейчас будут ещё и TESLA, это будет отличный старт для лета... Я говорю о начале лета, но всё начнётся... Начнётся в первую неделю апреля, по-моему, в Нью-Геймпшире, и я с нетерпением этого жду — отыграть все хиты и оттянуться».

О том, контактировали ли они в течение последних лет, пока группа была неактивна:

«Мы дали несколько приватных концертов, и всё было здорово. И каждый раз, когда мы это делали, мы собирались вместе, репетировали, все получали удовольствие, это было здорово, но на ежедневной основе... Понимаете, я не видел их постоянно. И, как я уже говорил, мы четверо людей, которых спроси о том, как добраться куда-то, каждый покажет четыре разные дороги в одно и то же место. Просто мы такие. Но дело также и в энергетике — в том, что никто не говорит "да" друг другу постоянно, у нас у каждого своя личность, но когда мы собираемся и выходим играть и всё как надо, образуется такая энергетика, что её ощущает каждый, кто находится в зале. И это поистине замечательные моменты. И, пожалуй, я больше всего общаюсь с Bobby. Понимаете, мы все друзья, но он, пожалуй, тот, с кем я больше всего разговариваю... Не только о POISON, просто за жизнь в целом».

О том, что будет после тура с DEF LEPPARD:

«Мы должны всё это сделать, отлично провести время и сказать: "Эй, в следующем году надо ехать уже в роли хэдлайнеров, набрать двадцать или тридцать шоу и сыграть". Но думаю, что мы пройдём через это... Думаю, просто сделаем это. Это не будет одним из наших выкрутасов, когда, не дай Бог, нас вдруг решат ввести в Зал славы, а никто из нас не придёт — нет, ничего такого не будет. Всё по-честному. Все те моменты, когда было хорошо, — всё правда, как правда и то, когда всё было плохо, это не какая-то домашняя заготовка. И я думаю, что мы всё это сделаем, мы отлично проведём время в апреле, мае и июне. Мы добавили города в Канаде и всё такое, и посмотрим, куда это нас заведёт дальше. Я бы, честно сказать, после того, как всё закончится, хотел бы сказать: "Эй, ребята, думаю было бы убойно в следующем году собраться, отыграть хэдлайнерами и вновь отлично провести время».

Есть ли у него заинтересованность в новом материале:

«Тут всё просто. Вы знаете, что я по-прежнему живу и дышу созданием и сочинением новой музыки. И во многом это было причиной для того, чтобы с Pete'ом Evick'ом и остальными поехать в сольный тур... Мы запрыгнули в автобус и даже до и после шоу, на саундчеке, мы писали музыку, играли новую музыку. И, конечно же, однажды это было бы здорово сделать. Я не смотрю на всё с деловой стороны. Просто было бы здорово сесть как POISON и сказать: "Эй, давайте как следует повеселимся и замутим новые "Nothin' But A Good Time" или "Talk Dirty To Me"…" Я не говорю о таких же песнях, я говорю о чём-то с тем же ощущением, но в современном звучании, и просто отлично провести время за созданием новых песен. Но в то же время я должен продолжать сочинение с моей сольной командой».

BRET MICHAELS Wants POISON To Embark On Headlining Tour In 2018, Says He Is Open To Making New Music With Band



defleppardpoisonofficialposter2017




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