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Вокалист POISON хочет поехать в тур в 2018-м и записать альбом Вокалист POISON Bret Michael был гостем программы "Trunk Nation" и ответил на ряд вопросов — небольшие выдержки приведены ниже:



О том, почему сейчас подходящее время для того, чтобы вновь объединиться:



«Тут есть сразу две причины. Первая — это будет просто здорово, и я говорю совершенно честно, здорово увидеть Bobby, C.C. и Rikki снова. Мы всегда оттягиваемся по полной. Я знаю, что ходят печально известные истории... Знаете, в нас классно то, что если у нас есть какие-то проблемы, мы не сотрясаем воздух за кулисами, мы ждём, пока выйдем на сцену, где уже сможем выбить дух друг из друга. Так что я всегда смеюсь и говорю, это прекрасная музыка, тут всегда отличная энергетика и, как правило, много пиротехники и хороших драчек то там, то тут. Но, если честно, мы сочетаем всё с сольными шоу и туром POISON/DEF LEPPARD… Мы отлично провели с ними время в прошлый раз и, ко всему прочему, сейчас будут ещё и TESLA, это будет отличный старт для лета... Я говорю о начале лета, но всё начнётся... Начнётся в первую неделю апреля, по-моему, в Нью-Геймпшире, и я с нетерпением этого жду — отыграть все хиты и оттянуться».



О том, контактировали ли они в течение последних лет, пока группа была неактивна:



«Мы дали несколько приватных концертов, и всё было здорово. И каждый раз, когда мы это делали, мы собирались вместе, репетировали, все получали удовольствие, это было здорово, но на ежедневной основе... Понимаете, я не видел их постоянно. И, как я уже говорил, мы четверо людей, которых спроси о том, как добраться куда-то, каждый покажет четыре разные дороги в одно и то же место. Просто мы такие. Но дело также и в энергетике — в том, что никто не говорит "да" друг другу постоянно, у нас у каждого своя личность, но когда мы собираемся и выходим играть и всё как надо, образуется такая энергетика, что её ощущает каждый, кто находится в зале. И это поистине замечательные моменты. И, пожалуй, я больше всего общаюсь с Bobby. Понимаете, мы все друзья, но он, пожалуй, тот, с кем я больше всего разговариваю... Не только о POISON, просто за жизнь в целом».



О том, что будет после тура с DEF LEPPARD:



«Мы должны всё это сделать, отлично провести время и сказать: "Эй, в следующем году надо ехать уже в роли хэдлайнеров, набрать двадцать или тридцать шоу и сыграть". Но думаю, что мы пройдём через это... Думаю, просто сделаем это. Это не будет одним из наших выкрутасов, когда, не дай Бог, нас вдруг решат ввести в Зал славы, а никто из нас не придёт — нет, ничего такого не будет. Всё по-честному. Все те моменты, когда было хорошо, — всё правда, как правда и то, когда всё было плохо, это не какая-то домашняя заготовка. И я думаю, что мы всё это сделаем, мы отлично проведём время в апреле, мае и июне. Мы добавили города в Канаде и всё такое, и посмотрим, куда это нас заведёт дальше. Я бы, честно сказать, после того, как всё закончится, хотел бы сказать: "Эй, ребята, думаю было бы убойно в следующем году собраться, отыграть хэдлайнерами и вновь отлично провести время».



Есть ли у него заинтересованность в новом материале:



«Тут всё просто. Вы знаете, что я по-прежнему живу и дышу созданием и сочинением новой музыки. И во многом это было причиной для того, чтобы с Pete'ом Evick'ом и остальными поехать в сольный тур... Мы запрыгнули в автобус и даже до и после шоу, на саундчеке, мы писали музыку, играли новую музыку. И, конечно же, однажды это было бы здорово сделать. Я не смотрю на всё с деловой стороны. Просто было бы здорово сесть как POISON и сказать: "Эй, давайте как следует повеселимся и замутим новые "Nothin' But A Good Time" или "Talk Dirty To Me"…" Я не говорю о таких же песнях, я говорю о чём-то с тем же ощущением, но в современном звучании, и просто отлично провести время за созданием новых песен. Но в то же время я должен продолжать сочинение с моей сольной командой».















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