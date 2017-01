сегодня



DAVID ELLEFSON, NITA STRAUSS, TONY MACALPINE, JILL JANUS исполняют IRON MAIDEN David Ellefson (MEGADETH), Tony MacAlpine, Jill Janus (HUNTRESS), Nita Strauss (ALICE COOPER) и Glen Sobel (ALICE COOPER) исполнили кавер-версию хита IRON MAIDEN "The Number Of The Beast" в рамках "Soundcheck Live" 18 января в Lucky Strike Live, Los Angeles, California — видео доступно для просмотра ниже.















