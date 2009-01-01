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EUROPE запишут новый альбом в Лондоне EUROPE в начале феврале отправятся в знаменитую студию Abbey Road для записи нового альбома.



«Это будет очень захватывающий процесс, потому что это будет первым альбомом, записываемым в Англии, в работе над которым я участвую. Тут было записано столько легендарных альбомов, так что думаю, что это будет очень захватывающим процессом», — сказал гитарист команды, John Norum.















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