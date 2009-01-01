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*Europe*



26 янв 2017 : 		 EUROPE запишут новый альбом в Лондоне

30 ноя 2016 : 		 EUROPE начнут запись в феврале

22 ноя 2016 : 		 EUROPE целиком исполняют 'The Final Countdown'

30 июл 2016 : 		 EUROPE начнут запись в 2017

9 апр 2016 : 		 Фронтмен EUROPE исполняет хиты группы с оркестром

1 апр 2016 : 		 Вокалист EUROPE не хочет ехать в прощальный тур

28 янв 2016 : 		 EUROPE почтили память Гленна Фрея

7 дек 2015 : 		 Видео выступления EUROPE в Тулузе

30 ноя 2015 : 		 Главный хит EUROPE вдохновлён творчеством David'а Bowie

23 ноя 2015 : 		 Песня EUROPE возглавила чарты

17 ноя 2015 : 		 EUROPE отметят юбилей "The Final Countdown"

26 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD EUROPE

17 окт 2015 : 		 EUROPE выпустят своё выступление на Wacken Open Air

13 сен 2015 : 		 "The Final Countdown" EUROPE в новой рекламе

21 май 2015 : 		 EUROPE на банджо

27 апр 2015 : 		 Новое видео EUROPE

19 мар 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании EUROPE

4 мар 2015 : 		 Новый альбом EUROPE доступен для прослушивания

25 фев 2015 : 		 Две новые песни EUROPE доступны для прослушивания

11 фев 2015 : 		 Трейлер нового альбома EUROPE

9 фев 2015 : 		 Вокалист EUROPE: "Не делаешь новых альбомов - будь готов, что люди станут требовать только старый материал"

9 фев 2015 : 		 Новое видео EUROPE

5 дек 2014 : 		 Новый альбом EUROPE выйдет в марте

6 мар 2014 : 		 Гитарист ARCH ENEMY вышел на одну сцену с EUROPE

31 янв 2014 : 		 EUROPE целиком исполнят 'Wings Of Tomorrow' в Швеции

18 дек 2013 : 		 EUROPE запишут альбом в следующем году

29 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD EUROPE

18 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD EUROPE

13 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD EUROPE

3 сен 2013 : 		 Детали юбилейного концерта EUROPE

26 июн 2013 : 		 Видео с выступления EUROPE

19 июн 2013 : 		 EUROPE: "SABATON не первая шведская хард-рок группа, получившая платину"

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления EUROPE

22 мар 2013 : 		 SCOTT GORHAM, MICHAEL SCHENKER примут участие в концерте EUROPE

16 мар 2013 : 		 EUROPE запишут новый альбом в начале 2014 года

13 янв 2013 : 		 Вокалист EUROPE о юбилейном выступлении на Sweden Rock

22 дек 2012 : 		 EUROPE отметят 30-летие на Sweden Rock Festival 2013

18 дек 2012 : 		 EUROPE исполнили редкий трек

17 сен 2012 : 		 Акустика от EUROPE

1 авг 2012 : 		 Новое видео EUROPE

17 июн 2012 : 		 Барабанщик EUROPE объяснил, почему группа отменила выступление на Download

1 июн 2012 : 		 EUROPE исполнили кавер-версию "Holiday" SCORPIONS

15 май 2012 : 		 Гитарист EUROPE: "80-е были просто ужасны!"

23 мар 2012 : 		 EUROPE исполнили новый трек в акустике

22 мар 2012 : 		 Новое видео EUROPE

19 мар 2012 : 		 Семплы с нового альбома EUROPE

3 мар 2012 : 		 Видео записи вокала для нового сингла EUROPE

1 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома EUROPE

1 мар 2012 : 		 Первый сингл EUROPE выйдет в марте

22 фев 2012 : 		 Новый альбом EUROPE выйдет в апреле

14 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома EUROPE

27 янв 2012 : 		 Название нового альбома EUROPE

25 ноя 2011 : 		 Бывший гитарист EUROPE планирует фестиваль

5 авг 2011 : 		 Концертный релиз EUROPE выйдет в Японии в сентябре

13 июл 2011 : 		 EUROPE объявили имя продюсера

26 июн 2011 : 		 EUROPE начнут запись в октябре

10 фев 2011 : 		 EUROPE снимут лондонское шоу на DVD/Blu-Ray

8 фев 2011 : 		 EUROPE о Гэри Муре

15 окт 2010 : 		 Фронтмен EUROPE будет вести радиошоу

17 июл 2010 : 		 JOEY TEMPEST из EUROPE: «Мы больше не можем жить, не общаясь друг с другом»

24 май 2010 : 		 JOHN NORUM (EUROPE) о DIO

20 мар 2010 : 		 Гитарист EUROPE в мае выпустит сольный альбом

9 дек 2009 : 		 EUROPE попали в шорт-лист шведской премии Грэмми

19 сен 2009 : 		 Новый альбом EUROPE стал первым в Швеции

7 сен 2009 : 		 Новое видео EUROPE

16 июл 2009 : 		 Трек-лист нового альбома EUROPE

29 июн 2009 : 		 EUROPE выпустят мини-альбом в августе

22 июн 2009 : 		 Подробности о новом альбоме EUROPE

4 июн 2009 : 		 Новое видео EUROPE в сети

25 май 2009 : 		 EUROPE сняли новое видео

30 апр 2009 : 		 Новая песня EUROPE

10 апр 2009 : 		 Новый альбом EUROPE выйдет в конце августа

19 мар 2009 : 		 Название нового альбома группы EUROPE

11 фев 2009 : 		 Концертный альбом EUROPE выйдет и в США

11 дек 2008 : 		 Объявлено рабочее название нового альбома EUROPE

3 фев 2008 : 		 Доступно видео с акустического концерта EUROPE

19 окт 2007 : 		 У вокалиста EUROPE родился мальчик

3 апр 2007 : 		 EUROPE: Записи из Abbey Road доступны для платного скачивания

20 дек 2006 : 		 EUROPE: Акустическое выступление для телевидения в сети

5 дек 2006 : 		 Видео EUROPE "Always The Pretenders" в сети

18 сен 2006 : 		 EUROPE: Новый сингл в октябре

30 авг 2006 : 		 Обнародован трек-лист нового альбома EUROPE

23 авг 2006 : 		 EUROPE о своем новом альбоме

7 авг 2006 : 		 Юбилейный DVD от EUROPE "The Final Countdown Tour 1986" выйдет в октябре

5 авг 2006 : 		 EUROPE завершили работу над новым альбомом

10 июл 2006 : 		 EUROPE продолжают работу в студии

18 июн 2006 : 		 EUROPE начали записывать новый альбом

2 апр 2006 : 		 EUROPE готовятся к записи нового альбома

11 окт 2005 : 		 EUROPE: новый DVD "Live From The Dark"

9 сен 2005 : 		 EUROPE выпустят новый альбом в следующем году

24 май 2005 : 		 EUROPE: новый альбом в начале следующего года

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EUROPE запишут новый альбом в Лондоне

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EUROPE в начале феврале отправятся в знаменитую студию Abbey Road для записи нового альбома.

«Это будет очень захватывающий процесс, потому что это будет первым альбомом, записываемым в Англии, в работе над которым я участвую. Тут было записано столько легендарных альбомов, так что думаю, что это будет очень захватывающим процессом», — сказал гитарист команды, John Norum.

EUROPE To Record New Album At Legendary ABBEY ROAD Studios






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