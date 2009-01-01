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HANNES VAN DAHL не собирается уходить из SABATON после родов Floor В ходе недавнего интервью представитель испанского издания Metal Journal спросил у HANNES'a VAN DAHL'a, как рождение ребенка повлияет на его занятость в SABATON:



«Ну, насколько я могу судить, ничего особенно не поменяется, потому что это именно то, чем я хочу заниматься, и это... это то, что даёт мне средства для жизни. В этом деле у многих задолго до нас были дети, так что прекратите переживать — я остаюсь в команде. И насколько понимаю, как придёт время, мне нужно быть с семьей какое-то время. Но потом я вернусь в тур. Так что я не ухожу. Я буду в команде».







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