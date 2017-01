сегодня



Трек-лист нового альбома AYREON Лидер AYREON Arjen Lucassen опубликовал трек-лист нового альбома "The Source", релиз которого намечен на Mascot Label Group:



CD1



Chronicle 1: The Frame

“The Day That The World Breaks Down”

“Sea Of Machines”

“Everybody Dies”



Chronicle 2: The Aligning Of The Ten

“Star Of Sirrah”

“All That Was”

“Run! Apocalypse! Run!

“Condemned To Live”



CD2



Chronicle 3: The Transmigration

“Aquatic Race”

“The Dream Dissolves”

“Deathcry Of A Race”

“Into The Ocean”



Chronicle 4: The Rebirth

“Bay Of Dreams”

“Planet Y Is Alive!”

“The Source Will Flow”

“Journey To Forever”

“The Human Compulsion”

“March Of The Machines”



DVD



Videos:

“Everybody Dies”

“Star Of Sirrah”

“Run! Apocalypse! Run”

“The Day That The World Breaks Down”

Interviews

Behind The Scenes

5.1 Audio Mix

























