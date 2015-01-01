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*Metal Allegiance*



25 янв 2017 : 		 Концертное видео METAL ALLEGIANCE

23 янв 2017 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, SCORPIONS, SLAYER, MEGADETH, ALICE IN CHAINS почтили память "Fallen Heroes" с METAL ALLEGIANCE

30 сен 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления METAL ALLEGIANCE

15 авг 2016 : 		 Гитарист SLAYER присоединился на сцене к METAL ALLEGIANCE

23 июл 2016 : 		 Гитарист METAL ALLEGIANCE о песнях для нового ЕР

7 июл 2016 : 		 Музыканты MASTODON, ARCH ENEMY, DEATH ANGEL помогут METAL ALLEGIANCE

31 май 2016 : 		 METAL ALLEGIANCE целиком сыграют "Made In Japan"

15 апр 2016 : 		 METAL ALLEGIANCE собираются записать второй альбом

9 апр 2016 : 		 Видео с выступления METAL ALLEGIANCE

12 янв 2016 : 		 Видео с выступления METAL ALLEGIANCE

11 янв 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT, SEPULTURA, Ex-SLAYER присоединились на сцене к METAL ALLEGIANCE

6 янв 2016 : 		 METAL ALLEGIANCE почтят память Лемми

18 ноя 2015 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

8 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от METAL ALLEGIANCE

22 окт 2015 : 		 Музыканты TESTAMENT и MEGADETH учат играть песню METAL ALLEGIANCE

11 окт 2015 : 		 Музыканты MEGADETH, ANTHRAX, SLAYER, TESTAMENT исполняют METALLICA

22 сен 2015 : 		 Кавер-версия DIO от METAL ALLEGIANCE

19 сен 2015 : 		 Музыканты ANTHRAX, EXODUS, DEATH ANGEL, ARCH ENEMY выступили с METAL ALLEGIANCE

18 сен 2015 : 		 Гитарист METAL ALLEGIANCE верит, что будут выпущены и другие альбомы

15 сен 2015 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

4 сен 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

27 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

21 авг 2015 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

20 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

13 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

30 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

22 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

16 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

13 июл 2015 : 		 Видео с текстом от METAL ALLEGIANCE

9 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

26 июн 2015 : 		 ALEX SKOLNICK о новом альбоме METAL ALLEGIANCE

16 июн 2015 : 		 PHILIP ANSELMO, CHARLIE BENANTE, CHUCK BILLY, RANDY BLYTHE на дебюте METAL ALLEGIANCE

13 май 2015 : 		 Музыканты MEGADETH, TESTAMENT, Ex-DREAM THEATER в METAL ALLEGIANCE

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Концертное видео METAL ALLEGIANCE

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METAL ALLEGIANCE опубликовали специальное 360º-видео на композицию "Pledge Of Allegiance”, съемки которого прошли двадцатого января в City National Grove of Anaheim.

METAL ALLEGIANCE Release Exclusive 360Вє Video For вЂњPledge Of AllegianceвЂќ From Fallen Heroes Show



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