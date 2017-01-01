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*Sunless*



25 янв 2017 : 		 Новая песня SUNLESS

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Новая песня SUNLESS

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“Wishes Fallen On Deafened Ears”, новая песня авнгард/техникал дэт металл группы SUNLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Urraca", выход которого запланирован на 24 февраля:

“Wishes Fallen On Deafened Ears”
“Gathering At The Skull’s Eye”
“Aberrant Clime”
“Born Of Clay”
“Obsidian Wing”
“Windswept Rock”
“The Ancient Ones”
“Magpie”
“Disintegration Of Man”

SUNLESS Prepares Debut Album For February Release; Track Streaming





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