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Новая песня SUNLESS
“Wishes Fallen On Deafened Ears”, новая песня авнгард/техникал дэт металл группы SUNLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Urraca", выход которого запланирован на 24 февраля:
“Wishes Fallen On Deafened Ears”
“Gathering At The Skull’s Eye”
“Aberrant Clime”
“Born Of Clay”
“Obsidian Wing”
“Windswept Rock”
“The Ancient Ones”
“Magpie”
“Disintegration Of Man”
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