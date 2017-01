сегодня



Трейлер нового альбома MILKING THE GOATMACHINE MILKING THE GOATMACHINE опубликовали трейлер к новому альбому "Milking In Blasphemy", выход которого запланирован на 31 марта на NoiseArt Records:



“Farm Of Northern Darkness”

“Nemesis Bettina”

“Straw Bale Apocalypse”

“Milking In Blasphemy”

“Add The Horn Of Winter”

“Freezing Hoof”

“Goats In A Throne Room”

“Where Fat Angels Cry”

“Milk Churn Funeral”

“GoatEborgian Hunger”

“Sliden Christi”

“Wolves Upon The Cross”

“Goat Mans Child”

“Endzitze”

“G.O.A.T.M.A.C.H.I.N.E

“In The Shedside Eclipsen”















