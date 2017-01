сегодня



Новый альбом SATAN WORSHIP выйдет весной Iron Shield Records объявили о том, что десятого марта выпустят новый альбом SATAN WORSHIP, получивший название "I’m The Devil":



“Holy Blasphemy”

“I'm The Devil”

“Azrael's Hand”

“The Girls Of Manson Family”

“Satanik Possession”

“Zodiac Overkill”

“The Black Flame”

“Black Death”

“Under Sign Of The Reaper”

“The Last Days Of Paul John Knowles”









+0 -1



просмотров: 100