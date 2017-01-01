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*Vescera*



25 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома VESCERA

22 янв 2017 : 		 Бывший вокалист LOUDNESS и YNGWIE MALMSTEEN в VESCERA

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Трейлер нового альбома VESCERA

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Группа VESCERA опубликовала трейлер к дебютному альбому "Beyond The Fight", выход которого намечен на Pure Steel Records.

VESCERA Featuring Former YNGWIE MALMSTEEN, LOUDNESS Singer MICHAEL VESCERA Launch Video Trailer For Upcoming Beyond The Fight Album



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