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MIKKEY DEE надеется записать альбом со SCORPIONS David "Gus" Griesinger из BackstageAxxess.com недавно поговорил с бывшим барабанщиком MOTÖRHEAD и нынешним ударником SCORPIONS Mikkey Dee — небольшие выдержки приведены ниже.



О том, что уже прошёл год с момента смерти Лемми:



«Это действительно жутко. Просто жутко. В один прекрасный день я подумал о том, что мы уже давно с ним не говорили, и... Потому что несмотря на перерывы, случавшиеся в MOTÖRHEAD, мы всегда общались друг с другом. Может, не каждую неделю, он был в Лос-Анджелесе, а я в Швеции, но через неделю-то точно. Он звонил мне или я ему звонил, и он спрашивал: "Чего как, Mik? Ты там веселишься?" Знаете, с ним всегда было о чём поговорить. И просто не верится — уже год. Ну он либо наверху или внизу, или где-то там ещё. И надеюсь, ему нравится то, что я делаю. Я знаю, что он любил SCORPIONS. Он очень уважал их. Он всегда говорил: "О, они играют дольше нас". Это настоящая группа. И как много раз я говорил в интервью, каждый мой удар по бочкам есть небольшой трибьют моему другу Лемми. Вот какие у меня ощущения».



О планах группы на ближайшее время:



«Мы будем играть. SCORPIONS какое-то время назад хотели взять паузу, в которой мы сейчас и находимся. Так что несколько месяцев мы просто отдыхаем. У них серьёзный и плотный график туров, так что я тоже отдыхаю. Так что пока всё здорово. Но весной мы вновь соберёмся и определённо потащим свои задницы в дорогу. И потом, надеюсь, в следующем году, мы вновь соберёмся и сможем сделать альбом. Я не знаю. Дело за парнями — посмотрим, что и как будет».



О том, насколько отличается игра в SCORPIONS от MOTÖRHEAD:



«Я столько лет провёл в MOTÖRHEAD, которые были трио, и это просто огромная разница. Например, когда Phil играл соло, я был сильно загружен за установкой. Здесь же я должен думать иначе — в чём-то быть проще, но учитывать и другие факторы. Но это прекрасный вызов!»















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