Новый альбом ART OF ANARCHY выйдет весной Группа ART OF ANARCHY, в состав которой входят вокалист CREED Scott Stapp, басист DISTURBED John Moyer и бывший гитарист GUNS N' ROSES Ron "Bumblefoot" Thal, выпустит новую работу, получившую название "The Madness", 24 марта:



01. Echo Of A Scream

02. 1,000 Degrees

03. No Surrender

04. The Madness

05. Won't Let You Down

06. Changed Man

07. A Light In Me

08. Somber

09. Dancing With The Devil

10. Afterburn



















