Новый альбом ART OF ANARCHY выйдет весной

Группа ART OF ANARCHY, в состав которой входят вокалист CREED Scott Stapp, басист DISTURBED John Moyer и бывший гитарист GUNS N' ROSES Ron "Bumblefoot" Thal, выпустит новую работу, получившую название "The Madness", 24 марта:
01. Echo Of A Scream
02. 1,000 Degrees
03. No Surrender
04. The Madness
05. Won't Let You Down
06. Changed Man
07. A Light In Me
08. Somber
09. Dancing With The Devil
10. Afterburn
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