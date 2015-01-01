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*Art of Anarchy*



25 янв 2017 : 		 Новый альбом ART OF ANARCHY выйдет весной

29 окт 2016 : 		 Видео с выступления ART OF ANARCHY

8 окт 2016 : 		 Новое видео ART OF ANARCHY

4 май 2016 : 		 Вокалист CREED в ART OF ANARCHY

23 дек 2015 : 		 Дебют ART OF ANARCHY доступен для скачивания

31 июл 2015 : 		 Новое видео ART OF ANARCHY

27 май 2015 : 		 BUMBLEFOOT прокомментировал слова SCOTT'a WEILAND'a об ART OF ANARCHY

7 май 2015 : 		 Видео с текстом от ART OF ANARCHY

1 май 2015 : 		 Семплы новых песен ART OF ANARCHY

23 апр 2015 : 		 SCOTT WEILAND об ART OF ANARCHY: «Какая-то фигня с самого начала»

17 апр 2015 : 		 Новое видео ART OF ANARCHY

20 мар 2015 : 		 Дебютный альбом ART OF ANARCHY выйдет в июне

27 янв 2015 : 		 SCOTT WEILAND: "Я никогда не был участником ART OF ANARCHY"

23 янв 2015 : 		 BUMBLEFOOT об ART OF ANARCHY

22 янв 2015 : 		 SCOTT WEILAND, BUMBLEFOOT в ART OF ANARCHY

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Новый альбом ART OF ANARCHY выйдет весной

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Группа ART OF ANARCHY, в состав которой входят вокалист CREED Scott Stapp, басист DISTURBED John Moyer и бывший гитарист GUNS N' ROSES Ron "Bumblefoot" Thal, выпустит новую работу, получившую название "The Madness", 24 марта:

01. Echo Of A Scream
02. 1,000 Degrees
03. No Surrender
04. The Madness
05. Won't Let You Down
06. Changed Man
07. A Light In Me
08. Somber
09. Dancing With The Devil
10. Afterburn

ART OF ANARCHY Feat. SCOTT STAPP, BUMBLEFOOT, JOHN MOYER: 'The Madness' Album Due In March



artofanarchymadnesscd






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