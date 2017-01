25 янв 2017



Новый релиз CYNIC выйдет зимой Десятого февраля на Century Media в диджипаке и на виниле с CD выйдет сборник демо CYNIC, "Uroboric Forms - The Complete Demo Collection" включающий в себя четыре демо-записи — "Demo 1988", "Refections Of A Dying World" (1989), "Demo 1990" и "Demo 1991". Издание будет снабжено буклетом с текстами всех песен, огромным количеством фотографий, большим интервью с Paul'ом Masvidal'ом и прекрасной обложкой от Manuel Tinnemans. Ремастеринг материала проводил Patrick W. Engel. Виниловая версия будет содержать два трека на специальных 7"-винилах:



01. Uroboric Forms (03:48)

02. The Eagle Nature (03:28)

03. Pleading For Preservation (05:03)

04. Lifeless Irony (04:07)

05. Thinking Being (04:52)

06. Cruel Gentility (04:32)

07. Denaturalizing Leaders (03:47)

08. Extremes (02:30)

09. A Life Astray (02:44)

10. Agitating Affliction (03:39)

11. Once Misguided (03:00)

12. Weak Reasoning (03:38)

13. Dwellers Of The Threshold (03:59)

14. Uroboric Forms (03:46)

15. The Eagle Nature (03:34)



Tracks 1-3 taken from "Demo 1991"

Tracks 4-6 taken from "Demo 1990"

Tracks 7-10 taken from "Reflections Of A Dying World"

Tracks 11-13 taken from "Demo 1989"

Tracks 14-15 are previously unreleased; vocal audition with Brian DeNeffe (VIOGRESSION)



Варианты винила:



* Black vinyl: unlimited

* Golden vinyl: limited to 100 copies, exclusively available at CM Distro EU

* Clear vinyl: limited to 200 copies, exclusively available at Nuclear Blast

* Transparent-red vinyl: limited to 300 copies, exclusively distributed through RED in the USA

* White vinyl: limited to 200 copies, exclusively sold through CM Distro US



















