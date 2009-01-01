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Лидер KREATOR : «Я не шокирован тем, что Трамп победил» В ходе недавнего интервью Noisey Mille Petrozza ответил на вопрос о том, что он думает о выборах в США:



«Посмотрим, что будет делать Трамп. Я надеюсь, что он не будет ответственен за конец цивилизации, и я сомневаюсь, что он случится. Мы уже видели много странных политиков и раньше. Я несколько озадачен, что такой человек, как Трамп, может быть президентом США, но я не шокирован этим; а вот многие мои американские друзья шокированы. Следующие четыре года покажут, нужно паниковать или нет.



Я не эксперт, я хочу заметить это раньше, чем могу сказать что-то неправильное, но вспомните, когда у нас был "военный" президент, Буш? Он был "военный" президент, а я вижу Трампа "бизнесменом". не поймите меня неправильно, я не за Трампа, но давайте посмотрим, что будет и как. Это может быть катастрофа, но я стараюсь думать об этом в позитивном ключе».



Mille заметил, что понимает, почему Трампа так много ругают:



«У меня есть друзья, мексиканские американцы. Недавно я был в Лос-Анджелесе с моим другом, мексиканским американцем и задал ему очень наивный вопрос: "А разве мексиканцы не американцы?" Я всегда смотрел на этот вопрос именно под этим углом, потому что они часть американского общества; если кто-то говорит о строительстве какой-то стены и всё такое, то люди, вполне естественно, будут против, так как они часть культуры. Если бы не было мексиканских фэнов, этих сатанинских латиноамериканцев, то американский металл-мир был бы очень скучным».



Mille также коснулся темы глобального потепления, который Трамп назвал «мистификацией», однако его команда старается быть менее радикально настроенной. Кроме того, Трамп обещал выйти из парижского договора, подписанного Обамой, по контролю за выбросами газов, способствующих усилению парникового эффекта:



«Люди умирают от глобального потепления, это научно доказанный факт. Это ещё одна странная вещь, которую сказал Трамп, — то, что не имеет никакого смысла в реальном мире. Может быть, это имеет смысл в мире Трампа, но в настоящем мире это очень серьёзная проблема».







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