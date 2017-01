сегодня



Сборник L.A. GUNS выйдет в феврале Третьего феврал состоится релиз сборника L.A. GUNS, "Fistful Of Guns":



Disc 1



01. Electric Gypsy

02. Sex Action

03. One More Reason

04. Rip N Tear

05. Never Enough

06. The Ballad Of Jayne

07. Malaria

08. Slap In The Face

09. Sleazy Come Easy Go

10. Kiss My Love Goodbye (Live 1999)

11. Ritual

12. You Better Not Love Me

13. Cry Little Sister (Theme from "The Lost Boys")

14. The Girl With the Dragon Tattoo

15. Over The Edge (Phil Lewis Solo)



Disc 2 - The 1987 Demo Sessions



01. Soho

02. Nothing To Lose

03. Bitch Is Back

04. Down In The City

05. Electric Gypsy

06. Instrumental

07. Guilty

08. Hollywood Tease

09. Sex Action

10. Midnight Alibi

11. One More Reason

12. One Way Ticket

13. Shoot For Thrills

14. Winter's Fool

15. Alice In The Wasteland



The 1985 Demo Sessions



16. Don't Love Me

17. When Dreams Don't Follow Through

18. It's Not True

19. Something Heavy















+0 -1



просмотров: 117