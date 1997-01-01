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*Nickelback*



26 янв 2017 : 		 NICKELBACK на BMG

6 дек 2016 : 		 Полицейский принёс извинения NICKELBACK

24 авг 2016 : 		 Кавер-версия DON'a HENLEY от NICKELBACK

11 апр 2016 : 		 Ненависть к NICKELBACK стала предметом научного труда

26 янв 2016 : 		 NICKELBACK начали работу над альбомом

15 янв 2016 : 		 NICKELBACK подали ответный иск к страховой компании

3 сен 2015 : 		 Вокалист NICKELBACK расстался с Avril Lavigne

15 авг 2015 : 		 NICKELBACK отменили все даты на 2015 год

26 июн 2015 : 		 Новое видео NICKELBACK

26 июн 2015 : 		 Новое видео NICKELBACK

24 июн 2015 : 		 Вокалисту NICKELBACK предстоит операция

4 мар 2015 : 		 Новое видео NICKELBACK

19 фев 2015 : 		 Американец обрёк себя на неделю записей NICKELBACK ради благотворительности

18 фев 2015 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

21 ноя 2014 : 		 NICKELBACK в Jimmy Kimmel Live

20 ноя 2014 : 		 Вокалист NICKELBACK: «JAMES HETFIELD думает, что весь мир его ненавидит»

11 ноя 2014 : 		 Вокалист NICKELBACK о слухах

10 окт 2014 : 		 Вокалист NICKELBACK о кампании по запрету выступления группы в Лондоне

7 окт 2014 : 		 Мужчина начал кампанию по запрету выступления NICKELBACK в Лондоне

25 сен 2014 : 		 Детали нового альбома NICKELBACK

20 сен 2014 : 		 Вокалист NICKELBACK расстается с Аврил Лавин?

15 сен 2014 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

5 сен 2014 : 		 Новое видео NICKELBACK

28 авг 2014 : 		 Новый альбом NICKELBACK выйдет в ноябре

20 авг 2014 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

16 авг 2014 : 		 NICKELBACK на REPUBLIC RECORDS

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления NICKELBACK

19 авг 2012 : 		 Новое видео NICKELBACK

30 мар 2012 : 		 Новое видео NICKELBACK

10 ноя 2011 : 		 Новое видео NICKELBACK

15 окт 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NICKELBACK

27 сен 2011 : 		 Два новых трека NICKELBACK

12 сен 2011 : 		 Новый альбом NICKELBACK выйдет в ноябре

25 апр 2006 : 		 NICKELBACK: Концертное видео "Side Of A Bullet" в сети

6 авг 2005 : 		 NICKELBACK почтут память Dimebag Darrell'а на новом альбоме

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|||| 26 янв 2017

NICKELBACK на BMG

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BMG объявили о заключении контракта с группой NICKELBACK, которые в настоящий момент работают над материалом к новому альбому.

«Для нас честь работать с командой BMG и мы с нетерпением ждем, когда выпустим новый альбом для наших поклонников. Разделять наше видение и страсть с такой увлеченной командой и быть окруженными столь замечательными музыкантами всех времен и народов для нас очень почетно и мы невероятно рады этому событию!» — говорят музыканты коллектива.

NICKELBACK Signs Worldwide Deal With BMG, Preps Ninth Studio Album



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