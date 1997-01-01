NICKELBACK на BMG

BMG объявили о заключении контракта с группой NICKELBACK, которые в настоящий момент работают над материалом к новому альбому.
«Для нас честь работать с командой BMG и мы с нетерпением ждем, когда выпустим новый альбом для наших поклонников. Разделять наше видение и страсть с такой увлеченной командой и быть окруженными столь замечательными музыкантами всех времен и народов для нас очень почетно и мы невероятно рады этому событию!» — говорят музыканты коллектива.
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