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BRAD WHITFORD: «Не уверен, что AEROSMITH едут в прощальный тур» В ходе недавнего интервью NME у Brad'a Whitford'a спросили, почему группа решила объявить о прощальном турне:



«Бог мой, я совсем в этом не уверен. Я не знаю. Думаю, что это скорее какие-то бизнес-заморочки и договоренность между промоутерами и менеджментом. У меня нет ощущения, что пришла пора повесить бутсы на гвоздь, я считаю, что в группе ещё много жизни. Однако думаю, что с чего-то надо начинать. Так что мы начинаем вешать финальные ярлыки».



На просьбу прокомментировать, означают ли его слова, что группа может записать что-то новое, Brad ответил:



«Это очень хороший вопрос. Мы давно не были в студии, и думаю, что будем там в следующем месяце. Мы будем чётче понимать, когда соберёмся все вместе, будем ли что-то записывать. Знаю, что мы хотели это сделать. И я знаю, что у нас уже есть какая-то музыка для этого. Но будем ли мы этим заниматься, как много мы сможем сделать, будет это пара песен или что-то большее — узнаем на месте, но уверен, что будет здорово!



Я сказал бы, что команда отлично играет, ребята много сочиняют, много музыки написано на коленке или в домашних студиях и всё такое. Было бы здорово сделать что-то новое. Мы просто должны всё сделать естественным путем. Если это действительно хорошо, мы пойдем дальше и сделаем это!»















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