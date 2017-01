сегодня



ALICE COOPER : «После выхода “Hey Stoopid” я получил множество писем с благодарностью» ALICE COOPER недавно был гостем программы CTV news — небольшие выдержки приведены ниже.



«Я был из того поколения, которое смотрело на своих старших братьев. Моими старшими братьями были Джим Моррисон, Джимми Хэндрикс и Джэнис Джоплин. И они перепробовали каждый наркотик, что существовал в мире, пили ежедневно и вели совершенно неподобающий образ жизни, особенно для христианского подростка. Поэтому он мне и импонировал».



Cooper был пьян каждый день, и потом, спустя какое-то время, подсел на наркотики. Потребовались годы, чтобы он сумел понять, что это настоящая проблема.



«Я не отдавал себе отчёта в том, что я алкоголик, пока не понял, что от алкоголя уже не весело. В дело пошли таблетки».



Однако музыкант сумел взять себя в руки, пройти лечение и вернуться к корням в христианство. Но душевные терзания нашли своё отражение в музыке. Он написал “Hey Stoopid”, песню о подростком суициде, в которой были следующие слова: “No doubt you’re stressin’ out/That ain’t what rock n’ roll’s about/Get off that one way trip down lonely street”.



«После этой песни я получил множество писем со словами: "Эта песня спасла мою жизнь"».











