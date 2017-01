сегодня



Новый альбом RIGHTEOUS VENDETTA выйдет весной RIGHTEOUS VENDETTA объявили о том, что их новая работа, получившая название "Cursed", будет издана 17 марта на Century Media Records. Продюсером материала выступал Mitch Marlow (In This Moment, Stitched Up Heart).











