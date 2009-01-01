EUROPE завершили работу над DVD

«Мы только что закончили работу над нашим DVD "Final Countdown 30th Anniversary Live", релиз которого ожидается в ближайшее время. И мы считаем, что он выглядит и звучит просто отлично! Мы также в середине процесса сочинения нового альбома, релиз которого запланирован на осень. Как обычно мы удивляем даже себя, джемую "материал не в контексте". Должно получиться интересно! Давайте сделаем этот год крутым!»
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