26 янв 2017



EUROPE завершили работу над DVD Группа EUROPE опубликовала следующее сообщение:



«Мы только что закончили работу над нашим DVD "Final Countdown 30th Anniversary Live", релиз которого ожидается в ближайшее время. И мы считаем, что он выглядит и звучит просто отлично! Мы также в середине процесса сочинения нового альбома, релиз которого запланирован на осень. Как обычно мы удивляем даже себя, джемую "материал не в контексте". Должно получиться интересно! Давайте сделаем этот год крутым!»



Группа подтвердила следующие даты на 2017:



May

16 - Sofia, Bulgaria - Arena Armeec

18 - Brno, Czech Republic - DRFG Arena



June

16 - Dessel, Belgium - Graspop Festival

23 - Brumenddal, Norway - Tømmerstockfestivalen

24 - Copenhagen, Denmark - Copenhell Festival



July

2 - Barcelona, Spain - Rock Fest

7 - Kvinesdal, Norway - Norway Rock

8 - Imatra, Finland - Pit Stop Party

21 - Carcassone, France - Festival de Carcassone



August

3 - Wacken, Germany - Wacken Open Air

5 - Finnsnes, Norway - Finnsnes Festival



November

17 - Birmingham, England - Barclaycard Arena

18 - Manchester, England - Arena

20 - Cardiff, Wales - Motorpoint Arena

22 - Glasgow, Scotland - SSE Hydro

23 - London, England - The O2







+1 -0



просмотров: 234

