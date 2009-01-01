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*Born of Osiris*



26 янв 2017 : 		 Новое видео BORN OF OSIRIS

12 янв 2017 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

24 окт 2016 : 		 BORN OF OSIRIS на Sumerian Records

20 июн 2016 : 		 Новое видео бывшего гитариста BORN OF OSIRIS

6 июн 2016 : 		 BORN OF OSIRIS на волынке

31 май 2016 : 		 Новое видео бывшего гитариста BORN OF OSIRIS

23 окт 2015 : 		 Новый альбом BORN OF OSIRIS доступен для прослушивания

15 окт 2015 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

5 окт 2015 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

30 июл 2015 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

18 фев 2015 : 		 Гитарист BORN OF OSIRIS основал сольный проект

26 июн 2013 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

26 мар 2013 : 		 BORN OF OSIRIS начнут запись в апреле

31 окт 2012 : 		 BORN OF OSIRIS начнут запись в марте

28 июн 2012 : 		 BORN OF OSIRIS: видео с текстом на кавер-версию SYSTEM OF A DOWN

27 янв 2012 : 		 Новое видео BORN OF OSIRIS

13 янв 2012 : 		 BORN OF OSIRIS расстались с гитаристом

5 апр 2011 : 		 BORN OF OSIRIS не пустили в Канаду

3 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома BORN OF OSIRIS

5 фев 2011 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

2 фев 2011 : 		 Обложка нового альбома BORN OF OSIRIS

21 янв 2011 : 		 Название и дата выхода нового альбома BORN OF OSIRIS

19 окт 2010 : 		 Новый альбом BORN OF OSIRIS будет «тяжелее, чем всё, что группа когда-либо выпускала»

6 окт 2010 : 		 BORN OF OSIRIS начали запись альбома

13 май 2009 : 		 Новая песня от BORN OF OSIRIS

6 апр 2009 : 		 BORN OF OSIRIS выпустят новый альбом в июне

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Новое видео BORN OF OSIRIS

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“Empires Erased”, новое видео группы BORN OF OSIRIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Eternal Reign", выходящего 24 февраля на Sumerian Records.

BORN OF OSIRIS Debut вЂњEmpires ErasedвЂќ Music Video






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