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JOEY JORDISON не прочь сделать новый альбом MURDERDOLLS В ходе недавнего интервью CrypticRock.com у бывшего барабанщика SLIPKNOT Joey Jordison'a спросили о текущем положении дел в MURDERDOLLS:



«Я не хочу говорить что-то плохое об этой группе и о том, чего мы с ними достигли. Те туры, что мы провели, были очень вдохновляющими, особенно если посмотреть, что мы смогли достичь за столь короткое время и за те два альбома, что сделали. Я не могу требовать большего. Все в команде, эта подборка разных личностей и делала группу совершенно убойной. И, как я уже говорил ранее, я не знаю, будет ли ещё один альбом или нет, но я не решаю этот вопрос. Однако что касается меня, то я был бы не против ещё одной записи».















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