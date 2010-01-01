Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA обрушился с критикой на речь Президента [42]
*MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол» [29]
*DARKSIDE.ru в Instagram [28]
*W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol' [24]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [23]
[= ||| все новости группы



*Murderdolls*



27 янв 2017 : 		 JOEY JORDISON не прочь сделать новый альбом MURDERDOLLS

19 фев 2016 : 		 WEDNESDAY 13 о возможности воссоединения MURDERDOLLS

13 авг 2015 : 		 MURDERDOLLS могут больше никогда не собраться

5 ноя 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS не говорил с JOEY JORDISON'ом 2,5 года

4 мар 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS сомневается, что у группы есть будущее

10 май 2011 : 		 Ремикс от фронтмена MURDERDOLLS

5 апр 2011 : 		 Фронтмен MURDERDOLLS помогает Японии

13 мар 2011 : 		 MURDERDOLLS отменили выступления в Японии

1 фев 2011 : 		 Joey Jordison (MURDERDOLLS) бросил гитару и ушёл со сцены в Bordeaux

30 ноя 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

13 окт 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

27 авг 2010 : 		 Новый альбом MURDERDOLLS доступен для прослушивания

2 авг 2010 : 		 Лимитированное издание MURDERDOLLS выйдет с аптечкой

16 июл 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

26 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома MURDERDOLLS

18 июн 2010 : 		 Новая песня MURDERDOLLS

16 апр 2010 : 		 MURDERDOLLS завершили работу над новым альбомом

5 апр 2010 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE примет участие в записи нового альбома MURDERDOLLS

| - |
|||| сегодня

JOEY JORDISON не прочь сделать новый альбом MURDERDOLLS

*
zoom
*
* *
В ходе недавнего интервью CrypticRock.com у бывшего барабанщика SLIPKNOT Joey Jordison'a спросили о текущем положении дел в MURDERDOLLS:

«Я не хочу говорить что-то плохое об этой группе и о том, чего мы с ними достигли. Те туры, что мы провели, были очень вдохновляющими, особенно если посмотреть, что мы смогли достичь за столь короткое время и за те два альбома, что сделали. Я не могу требовать большего. Все в команде, эта подборка разных личностей и делала группу совершенно убойной. И, как я уже говорил ранее, я не знаю, будет ли ещё один альбом или нет, но я не решаю этот вопрос. Однако что касается меня, то я был бы не против ещё одной записи».

Former SLIPKNOT Drummer JOEY JORDISON 'Would Love To' Make Another MURDERDOLLS Album



murderdollswomenpromophoto_638




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 214

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Running Wild Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом