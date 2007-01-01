сегодня



Вокалист OVERKILL : «Я интересуюсь политикой, но петь про неё не хочу» Вокалист OVERKILL Bobby "Blitz" Ellsworth в интервью The Metal Voice ответил на вопрос, использовал ли он свои взгляды на политическое устройство при написании текстов:



«Мне нравится политика. Я слежу за ней ещё со старшей школы, и она всегда мне была интересна. Думаю, всё из-за того, что мне нравится история, и я считаю, что если ты интересуешься историей, то пройти мимо политики очень трудно. Так что у меня лично большой интерес в этом вопросе, однако я не считаю, что достаточно квалифицирован в том, чтобы доносить людям мою точку зрения или мою позицию, или ещё что-то в таком духе. И это не то, что меня вдохновляет.



Послушайте, я всё тот же засранец... который написал "Feel The Fire". Так что политика должна оставаться личным делом, а не попадать под влияние представителя шоу-бизнеса.



Знаете, я думаю, что люди, которые получают контракт, пишут альбом и обретают успех, а потом ещё альбома через три — четыре, заработав ещё большую аудиторию и деньги, вдруг начинают считать, что они стали куда умнее, чем были тогда, когда создавали первый альбом, но всё это неправда (смеётся). Это неправда, и я по-прежнему всё тот же. Конечно, рост есть, но политически умнее ты становишься далеко не сразу, и вторгаться в эту область, полагаю... Лично я считаю, что это грех, потому что считаю, что это личное дело каждого. Так что я не вставляю политику ни в один из наших текстов».























+2 -0



( 2 ) просмотров: 301

