Нереализованные песни CHRIS CORNELL , MIKE MCCREADY в новой версии 'Singles' 19 мая Epic Soundtrax и Legacy Recordings отметят 25-летие романтической комедии Камерона Кроу "Одиночки" выпуском ремастированной расширенной версии саундтрека "Singles: Original Motion Picture Soundtrack - Deluxe Edition", который будет доступен на двойном CD, двойном виниле и в цифровом варианте. На двойном виниле будут доступны 13 оригинальных треков с новым мастерингом, а также CD с бонус-треками (как и в двойном CD-издании). В бонус-CD войдут ранее не публиковавшиеся треки Chris Cornell, Mike McCready, MUDHONEY и Paul Westerberg, а также ряд раритетов. Также издание будет снабжено обширными заметками от режиссера картины.



Трек-лист:



01. Would? - ALICE IN CHAINS

02. Breath - PEARL JAM

03. Seasons - CHRIS CORNELL

04. Dyslexic Heart - PAUL WESTERBERG

05. Battle Of Evermore - THE LOVEMONGERS

06. Chloe Dancer/Crown Of Thorns - MOTHER LOVE BONE

07. Birth Ritual - SOUNDGARDEN

08. State Of Love And Trust - PEARL JAM

09. Overblown - MUDHONEY

10. Waiting For Somebody - PAUL WESTERBERG

11. May This Be Love - THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE

12. Nearly Lost You - SCREAMING TREES

13. Drown - SMASHING PUMPKINS



Bonus Disc (included in 2CD and 2LP editions)



01. Touch Me I'm Dick - CITIZEN DICK (first time on CD)

02. Nowhere But You - CHRIS CORNELL (Poncier)

03. Spoon Man - CHRIS CORNELL (Poncier)

04. Flutter Girl - CHRIS CORNELL (Poncier)

05. Missing - CHRIS CORNELL (Poncier) (first time on CD)

06. Would? (live) - ALICE IN CHAINS (first time on CD)

07. It Ain't Like That (live) - ALICE IN CHAINS (first time on CD)

08. Birth Ritual (live) - SOUNDGARDEN (first time on CD)

09. Dyslexic Heart (acoustic) - PAUL WESTERBERG (first time on CD)

10. Waiting For Somebody (score acoustic) - PAUL WESTERBERG (previously unreleased)

11. Overblown (demo) - MUDHONEY (previously unreleased)

12. Heart and Lungs - TRULY

13. Six Foot Under - BLOOD CIRCUS

14. Singles Blues 1 - MIKE MCCREADY (previously unreleased)

15. Blue Heart - PAUL WESTERBERG (previously unreleased)

16. Lost In Emily's Words - PAUL WESTERBERG (previously unreleased)

17. Ferry Boat #3 - CHRIS CORNELL (previously unreleased)

18. Score Piece #4 - CHRIS CORNELL (previously unreleased)







