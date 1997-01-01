Нереализованные песни CHRIS CORNELL, MIKE MCCREADY в новой версии 'Singles'
19 мая Epic Soundtrax и Legacy Recordings отметят 25-летие романтической комедии Камерона Кроу "Одиночки" выпуском ремастированной расширенной версии саундтрека "Singles: Original Motion Picture Soundtrack - Deluxe Edition", который будет доступен на двойном CD, двойном виниле и в цифровом варианте. На двойном виниле будут доступны 13 оригинальных треков с новым мастерингом, а также CD с бонус-треками (как и в двойном CD-издании). В бонус-CD войдут ранее не публиковавшиеся треки Chris Cornell, Mike McCready, MUDHONEY и Paul Westerberg, а также ряд раритетов. Также издание будет снабжено обширными заметками от режиссера картины.
Трек-лист:
01. Would? - ALICE IN CHAINS
02. Breath - PEARL JAM
03. Seasons - CHRIS CORNELL
04. Dyslexic Heart - PAUL WESTERBERG
05. Battle Of Evermore - THE LOVEMONGERS
06. Chloe Dancer/Crown Of Thorns - MOTHER LOVE BONE
07. Birth Ritual - SOUNDGARDEN
08. State Of Love And Trust - PEARL JAM
09. Overblown - MUDHONEY
10. Waiting For Somebody - PAUL WESTERBERG
11. May This Be Love - THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE
12. Nearly Lost You - SCREAMING TREES
13. Drown - SMASHING PUMPKINS
Bonus Disc (included in 2CD and 2LP editions)
01. Touch Me I'm Dick - CITIZEN DICK (first time on CD)
02. Nowhere But You - CHRIS CORNELL (Poncier)
03. Spoon Man - CHRIS CORNELL (Poncier)
04. Flutter Girl - CHRIS CORNELL (Poncier)
05. Missing - CHRIS CORNELL (Poncier) (first time on CD)
06. Would? (live) - ALICE IN CHAINS (first time on CD)
07. It Ain't Like That (live) - ALICE IN CHAINS (first time on CD)
08. Birth Ritual (live) - SOUNDGARDEN (first time on CD)
09. Dyslexic Heart (acoustic) - PAUL WESTERBERG (first time on CD)
10. Waiting For Somebody (score acoustic) - PAUL WESTERBERG (previously unreleased)
11. Overblown (demo) - MUDHONEY (previously unreleased)
12. Heart and Lungs - TRULY
13. Six Foot Under - BLOOD CIRCUS
14. Singles Blues 1 - MIKE MCCREADY (previously unreleased)
15. Blue Heart - PAUL WESTERBERG (previously unreleased)
16. Lost In Emily's Words - PAUL WESTERBERG (previously unreleased)
17. Ferry Boat #3 - CHRIS CORNELL (previously unreleased)
18. Score Piece #4 - CHRIS CORNELL (previously unreleased)
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