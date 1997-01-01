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*Chris Cornell*



27 янв 2017 : 		 Нереализованные песни CHRIS CORNELL, MIKE MCCREADY в новой версии 'Singles'

14 янв 2017 : 		 Документальный фильм о SOUNDGARDEN прекращен, начаты съемки фильма о CHRIS'e CORNELL'e

8 окт 2016 : 		 CHRIS CORNELL присоединился на сцене к YUSUF ISLAM

16 сен 2016 : 		 CHRIS CORNELL сочинил основную тему для фильма

17 июн 2016 : 		 CHRIS CORNELL не против тура с музыкантами LED ZEPPELIN

23 апр 2016 : 		 CHRIS CORNELL почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 CHRIS CORNELL спел соул

12 фев 2016 : 		 EDDIE VEDDER, CHRIS CORNELL и многие другие запишут песни THE BEATLES

24 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о реюнионах групп

23 дек 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

17 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о событиях в Париже

10 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN продолжат работу после окончания его тура»

3 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «Сейчас подросткам больше интересен SKRILLEX, а не NIRVANA»

21 окт 2015 : 		 CHRIS CORNELL с дочкой исполняют Боба Марли

14 окт 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

13 окт 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

6 окт 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN недооценивают»

2 окт 2015 : 		 MIKE MCCREADY присоединился на сцене к CHRIS'у CORNELL'у

29 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в акустике

24 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в 'The Ellen DeGeneres Show'

23 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL исполняет песню PRINCE

18 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

18 сен 2015 : 		 Новая песня CHRIS'a CORNELL'a

12 сен 2015 : 		 Новое видео CHRIS CORNELL

21 авг 2015 : 		 CHRIS CORNELL о вдохновении

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от CHRIS CORNELL

12 авг 2015 : 		 Новая песня CHRIS CORNELL

7 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома CHRIS CORNELL

20 июл 2015 : 		 TOM MORELLO не против вновь выступить с CHRIS CORNELL

8 июл 2015 : 		 Дебютный альбом CHRIS CORNELL будет переиздан

3 июн 2015 : 		 CHRIS CORNELL выпустит новый альбом в сентябре

27 май 2015 : 		 CHRIS CORNELL выпустит альбом осенью

20 мар 2015 : 		 CHRIS CORNELL завершил запись альбома

9 мар 2015 : 		 CHRIS CORNELL в "Saturday Night Live"

17 янв 2015 : 		 Вокалист SOUNDGARDEN записывает новый сольный альбом

11 фев 2014 : 		 Женщина попала за решетку за угрозы смерти в адрес CHRIS'a CORNELL'a

19 дек 2013 : 		 CHRIS CORNELL исполнил новую песню

7 дек 2013 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

24 окт 2013 : 		 CHRIS CORNELL исполнил новую песню

24 май 2013 : 		 CHRIS CORNELL сказал, что включение HEART в ROCK AND ROLL HALL OF FAME изменило его мнение

14 ноя 2012 : 		 Участники SOUNDGARDEN выступили на благотворительном шоу CHRIS'a CORNELL'a

19 фев 2012 : 		 CHRIS CORNELL отдал дань уважения WHITNEY HOUSTON

30 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: Трек-лист нового релиза

29 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: Новое видео

7 май 2011 : 		 Видео с акустического выступления CHRIS'a CORNELL'a

12 мар 2010 : 		 CHRIS CORNELL стал гостем на новом альбоме GABIN

5 мар 2009 : 		 Альбом бывшего вокалиста SOUNDGARDEN/AUDIOSLAVE доступен для прослушивания

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Нереализованные песни CHRIS CORNELL, MIKE MCCREADY в новой версии 'Singles'

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19 мая Epic Soundtrax и Legacy Recordings отметят 25-летие романтической комедии Камерона Кроу "Одиночки" выпуском ремастированной расширенной версии саундтрека "Singles: Original Motion Picture Soundtrack - Deluxe Edition", который будет доступен на двойном CD, двойном виниле и в цифровом варианте. На двойном виниле будут доступны 13 оригинальных треков с новым мастерингом, а также CD с бонус-треками (как и в двойном CD-издании). В бонус-CD войдут ранее не публиковавшиеся треки Chris Cornell, Mike McCready, MUDHONEY и Paul Westerberg, а также ряд раритетов. Также издание будет снабжено обширными заметками от режиссера картины.

Трек-лист:

01. Would? - ALICE IN CHAINS
02. Breath - PEARL JAM
03. Seasons - CHRIS CORNELL
04. Dyslexic Heart - PAUL WESTERBERG
05. Battle Of Evermore - THE LOVEMONGERS
06. Chloe Dancer/Crown Of Thorns - MOTHER LOVE BONE
07. Birth Ritual - SOUNDGARDEN
08. State Of Love And Trust - PEARL JAM
09. Overblown - MUDHONEY
10. Waiting For Somebody - PAUL WESTERBERG
11. May This Be Love - THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE
12. Nearly Lost You - SCREAMING TREES
13. Drown - SMASHING PUMPKINS

Bonus Disc (included in 2CD and 2LP editions)

01. Touch Me I'm Dick - CITIZEN DICK (first time on CD)
02. Nowhere But You - CHRIS CORNELL (Poncier)
03. Spoon Man - CHRIS CORNELL (Poncier)
04. Flutter Girl - CHRIS CORNELL (Poncier)
05. Missing - CHRIS CORNELL (Poncier) (first time on CD)
06. Would? (live) - ALICE IN CHAINS (first time on CD)
07. It Ain't Like That (live) - ALICE IN CHAINS (first time on CD)
08. Birth Ritual (live) - SOUNDGARDEN (first time on CD)
09. Dyslexic Heart (acoustic) - PAUL WESTERBERG (first time on CD)
10. Waiting For Somebody (score acoustic) - PAUL WESTERBERG (previously unreleased)
11. Overblown (demo) - MUDHONEY (previously unreleased)
12. Heart and Lungs - TRULY
13. Six Foot Under - BLOOD CIRCUS
14. Singles Blues 1 - MIKE MCCREADY (previously unreleased)
15. Blue Heart - PAUL WESTERBERG (previously unreleased)
16. Lost In Emily's Words - PAUL WESTERBERG (previously unreleased)
17. Ferry Boat #3 - CHRIS CORNELL (previously unreleased)
18. Score Piece #4 - CHRIS CORNELL (previously unreleased)

singlesoundtrackdeluxe2017




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