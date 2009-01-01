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*Mastodon*



27 янв 2017 : 		 Новый альбом MASTODON выйдет весной

26 янв 2017 : 		 Фрагмент нового трека MASTODON

23 янв 2017 : 		 Тизер нового альбома MASTODON

25 ноя 2016 : 		 Гитарист MASTODON сломал ногу

23 ноя 2016 : 		 MASTODON завершили работу над альбомом

31 окт 2016 : 		 MASTODON завершают работу над альбомом

4 окт 2016 : 		 MASTODON работают с BRENDAN'ом O'BRIEN'ом

4 окт 2016 : 		 MASTODON очень довольны новым материалом

30 авг 2016 : 		 MASTODON начнут запись осенью

10 июн 2016 : 		 Гитарист MASTODON стал эндорсером ESP

4 май 2016 : 		 У MASTODON "более, чем достаточно" материала для нового альбома

12 апр 2016 : 		 Гитарист MASTODON представил именную модель гитар от EPIPHONE

20 янв 2016 : 		 Песня MASTODON из "Игры Престолов" выйдет на виниле

11 ноя 2015 : 		 Вышел новый ЕР MASTODON

14 окт 2015 : 		 Лидер MASTODON: "У моей жены рак груди"

28 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления MASTODON

21 июл 2015 : 		 MASTODON отменили ряд выступлений по «личным семейным причинам»

24 июн 2015 : 		 Гитарист MASTODON: «Я охренеть как ненавижу хэви-металл»

20 июн 2015 : 		 Новое видео MASTODON

2 июн 2015 : 		 Музыкантов MASTODON «убили» в «Игре престолов»

21 май 2015 : 		 Барабанщик MASTODON: «METALLICA воплотила американскую мечту для новых металл-команд»

21 май 2015 : 		 Басист MASTODON: «METALLICA была весомой причиной того, что я взял в руки бас»

11 мар 2015 : 		 Новая песня MASTODON

10 мар 2015 : 		 Фрагмент нового трека MASTODON

3 мар 2015 : 		 MASTODON выпустят специальный винил

3 фев 2015 : 		 Альбомы MASTODON выйдут на виниле

27 янв 2015 : 		 Басист MASTODON: "Мы просто сочиняем то, что нам нравится и нам нравится то, что мы сочиняем!"

19 янв 2015 : 		 Вокалист MASTODON о новом материале

29 окт 2014 : 		 MASTODON в "The Late Show With David Letterman"

30 сен 2014 : 		 Новое видео MASTODON

17 сен 2014 : 		 MASTODON в "Jimmy Kimmel Live!"

13 авг 2014 : 		 За кулисами с MASTODON

30 июл 2014 : 		 Вокалист MASTODON работает над членом

27 июн 2014 : 		 Рассказ о делюкс-издании нового альбома MASTODON

27 июн 2014 : 		 Переиздание первого альбома MASTODON выйдет в августе

21 июн 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

12 июн 2014 : 		 Новое видео MASTODON

3 июн 2014 : 		 Новая песня MASTODON

24 май 2014 : 		 Фрагмент новой песни MASTODON

29 апр 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MASTODON

17 апр 2014 : 		 Новая песня MASTODON

5 апр 2014 : 		 Название нового альбома MASTODON

3 фев 2014 : 		 MASTODON завершают работу над альбомом

10 янв 2014 : 		 "Call Of The Mastodon" выйдет на виниле

7 дек 2013 : 		 Фрагмент нового DVD MASTODON

21 ноя 2013 : 		 MASTODON нашли продюсера

16 ноя 2013 : 		 MASTODON запустили собственное пиво

28 окт 2013 : 		 Концерт MASTODON выйдет в декабре

24 сен 2013 : 		 MASTODON начнут запись в ноябре

4 июл 2013 : 		 Гитарист MASTODON: "У нас готово 25-30 песен для альбома"

7 май 2013 : 		 MASTODON работают над песнями к новому альбому

4 дек 2012 : 		 Песня MASTODON в 'Monsters University'

1 авг 2012 : 		 MASTODON и FEISTвыпустили цифровую версию сплит-сингла

16 июн 2012 : 		 Качественное видео с выступления MASTODON

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта MASTODON

24 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

23 апр 2012 : 		 Барабанщик MASTODON: «Я всегда удивляюсь, когда кто-то покупает наши записи»

22 апр 2012 : 		 Песни MASTODON, FEIST доступны для прослушивания

9 апр 2012 : 		 Обложка нового сингла MASTODON

3 апр 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

27 янв 2012 : 		 Видео с выступления MASTODON

24 янв 2012 : 		 Новое видео MASTODON

3 дек 2011 : 		 MASTODON о номинации на Грэмми

24 ноя 2011 : 		 Маска от MASTODON

16 ноя 2011 : 		 Рассказ о виниловом издании MASTODON

7 ноя 2011 : 		 Видео с концерта MASTODON

19 окт 2011 : 		 MASTODON в 'Later... With Jools Holland'

7 окт 2011 : 		 MASTODON в 'Late Show With David Letterman'

27 сен 2011 : 		 Новый альбом MASTODON выйдет на виниле

22 сен 2011 : 		 Новое видео MASTODON

21 сен 2011 : 		 Новый альбом MASTODON доступен для прослушивания

6 сен 2011 : 		 Новая песня MASTODON

16 авг 2011 : 		 Новая песня MASTODON

6 авг 2011 : 		 MASTODON сотрудничают с Total Immersion для создания дополненной реальности альбома “The Hunter”

4 авг 2011 : 		 Трек-лист нового альбома MASTODON

26 июл 2011 : 		 Детали лимитированного издания нового альбома MASTODON

25 июл 2011 : 		 Новая песня MASTODON

14 июл 2011 : 		 Трейлер нового альбома MASTODON

7 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома MASTODON

3 июл 2011 : 		 Видео с выступелния MASTODON

28 июн 2011 : 		 Новое видео MASTODON

20 июн 2011 : 		 Названия новых песен MASTODON

10 июн 2011 : 		 Название нового альбома MASTODON

24 май 2011 : 		 Название новых песен MASTODON

19 май 2011 : 		 BRENT HINDS представляет WEST END MOTEL

3 мар 2011 : 		 Фрагмент нового концертного релиза MASTODON

23 фев 2011 : 		 Фрагмент нового концертного релиза MASTODON

15 фев 2011 : 		 Фрагмент нового концертного релиза MASTODON

6 фев 2011 : 		 Концертный релиз MASTODON

25 ноя 2010 : 		 Отпразднуй рождество с MASTODON

12 ноя 2010 : 		 Новый бокс-сет от MASTODON

25 июн 2010 : 		 Новая песня MASTODON

21 июн 2010 : 		 MASTODON выпустят новый миньон

25 май 2010 : 		 MASTODON отменили летний тур

13 ноя 2009 : 		 Королевское издание MASTODON

14 окт 2009 : 		 MASTODON запишут концерт в Чикаго

10 июн 2009 : 		 Новое видео MASTODON

2 июн 2009 : 		 MASTODON о туре "Crack The Skye"

4 мар 2009 : 		 В предстоящем турне MASTODON будут исполнять новый альбом целиком

28 янв 2009 : 		 Обложка нового альбома MASTODON

9 окт 2008 : 		 MASTODON: тяжелое ранение вдохновило вокалиста на новый альбом

21 июл 2008 : 		 MASTODON опровергли слухи о новом альбоме

23 май 2008 : 		 MASTODON объявили продюсера нового альбома

7 апр 2008 : 		 MASTODON готовят новый альбом

3 мар 2008 : 		 Песня MASTODON будет использована в компьютерной игре

26 окт 2006 : 		 Видео MASTODON "Colony Of Birchmen" в сети

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Новый альбом MASTODON выйдет весной

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MASTODON опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Emperor Of Sand", выход которого намечен на 31 марта Reprise Records:

01. Sultan's Curse
02. Show Yourself
03. Precious Stones
04. Steambreather
05. Roots Remain
06. Word To The Wise
07. Ancient Kingdom
08. Clandestiny
09. Andromeda
10. Scorpion Breath
11. Jaguar God

MASTODON To Release 'Emperor Of Sand' Album In March; Cover Artwork, Track Listing Revealed



mastodonemperorofsandcover




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