Новый альбом MASTODON выйдет весной MASTODON опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Emperor Of Sand", выход которого намечен на 31 марта Reprise Records:



01. Sultan's Curse

02. Show Yourself

03. Precious Stones

04. Steambreather

05. Roots Remain

06. Word To The Wise

07. Ancient Kingdom

08. Clandestiny

09. Andromeda

10. Scorpion Breath

11. Jaguar God















