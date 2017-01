сегодня



Новая песня AYREON "The Day That The World Breaks Down", новая песня AYREON, в записи которой принимали участие все одиннадцать приглашенных вокалистов, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Source", выход которого намечен на этот год на Mascot Label Group. http://www.ayreon.com







