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Вокалист RATT о новом барабанщике В ходе недавнего интервью "Trunk Nation" у вокалиста RATT Stephen'a Pearcy спросили, будет ли Jimmy DeGrasso вновь играть с ними на концертах:



«Думаю, что нам нужно ещё окончательно утрясти этот вопрос. Сами понимаете, сейчас всё воспринимается несколько иначе. Все очень буквальны, везде надо чётко расставлять точки над "i". Дело вовсе не в неуважении, мы просто хотим, чтобы всё было сделано как надо, мы хотим, чтобы после остались варианты, чтобы мы могли сказать: "Послушай, а ведь это был крутой тур. Давайте повторим через три года". Так что мы хотим всё сделать максимально тщательно, ровно так же, как я этим занимаюсь с моим новым сольным альбомом "Smash". Мы будем ждать до тех пор, пока не сможем что-то сделать, и не хотим подливать лишнего масла в огонь — будем всё делать осторожно, тщательно и умно».















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