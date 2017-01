сегодня



Фрагмент нового DVD ACCEPT Исполнение композиции “Shadow Soldiers", взятое из нового концертного релиза ACCEPT "Restless And Live", выпущенного 13 января на Nuclear Blast, доступно для просмотра ниже. Новый релиз был благосклонно принят публикой в разных странах мира:



#1 - Germany (DVD Charts)

#1 - Sweden (DVD Charts)

#5 - Switzerland (DVD Charts)

#5 - Austria (DVD Charts)

#9 - Germany

#10 - US (Hard Music)

#13 - UK (Rock Charts)

#18 - Holland (DVD Charts)

#30 - US (Top Rock)

#42 - Finland

#73 - France

#81 - Switzerland

#93 - Belgium

#117 - US (Top Current Albums)















