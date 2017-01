сегодня



Саундтрек документального фильма X JAPAN выйдет весной Третьего мая на Legacy recordings состоится релиз саундтрека документального фильма X JAPAN, "We Are X":



“La Venus” (Acoustic Version)*

“Kurenai” (from The Last Live)

“Forever Love”

“Piano Strings Of Es Dur”

“Dahlia”

“Crucify My Love”

“Xclamation”

“Standing Sex” (from X Japan Returns)

“Tears”

“Longing / Setsubo-no-yoru”

“Art Of Life (3rd Movement)”

“Endless Rain” (from The Last Live)

“X” (from The Last Live)

“Without You” (Unplugged)*



* Soundtrack Exclusive



Japan Bonus:

"Rusty Nail" (Dahlia Tour Final)

"Forever Love" (The Last Live)















