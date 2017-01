сегодня



Новая песня LIONVILLE “Show Me The Love”, новая песня группы LIONVILLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A World Of Fools", выход которого запланирован на 24 февраля.



Трек-лист:



“I Will Wait”

“Show Me The Love”

“Bring Me Back Our Love”

“Heaven Is Right Here”

“A World Of Fools”

“One More Night”

“All I Want”

“Living On The Edge”

“Our Good Goodbye”

“Paradise”

“Image Of Your Soul”

















