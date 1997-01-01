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*Lionville*



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Новая песня LIONVILLE

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“Show Me The Love”, новая песня группы LIONVILLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A World Of Fools", выход которого запланирован на 24 февраля.

Трек-лист:

“I Will Wait”
“Show Me The Love”
“Bring Me Back Our Love”
“Heaven Is Right Here”
“A World Of Fools”
“One More Night”
“All I Want”
“Living On The Edge”
“Our Good Goodbye”
“Paradise”
“Image Of Your Soul”

LIONVILLE Streaming New Song вЂњShow Me The LoveвЂќ







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