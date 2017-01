сегодня



Новый альбом INGLORIOUS выйдет весной INGLORIOUS объявили о том, что их новая работа, получившая название "Inglorious II", будет выпущена 12 мая. Кроме того, коллектив опубликовал видео, в котором представил нового гитариста. Продюсером записи был Kevin Shirley (Led Zeppelin, Aerosmith).



Трек-лист:



“I Don't Need Your Loving”

“Taking The Blame”

“Tell Me Why”

“Read All About It”

“Change Is Coming”

“Making Me Pay”

“Hell Or High Water”

“No Good For You”

“I Got A Feeling”

“Black Magic”

“Faraway”

“High Class Woman”



Альбом будет доступен на CD, а также в варианте 2CD/DVD. На DVD вошла запись выступления на фестивале Download в 2016 и дополнительные материалы, включая видео на "I Don't Need Your Loving" и "Taking The Blame".





DVD:



Live At Donington:

“Until I Die”

“Breakaway”

“High Flying Gypsy”

“No Good For You”

“Holy Water”

“Warning”

“Unaware”



Special Features:

Inglorious EPK

“Taking The Blame” Music Video

“I Don't Need Your Loving” Music Video

Behind The Scenes



Альбом будет также доступен и на виниле.









+0 -1



просмотров: 103