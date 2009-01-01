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Новое видео KREATOR "Totalitarian Terror", новое видео KREATOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Gods Of Violence", выход которого намечен на 27 января на Nuclear Blast Records. http://www.kreator-terrorzone.de







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