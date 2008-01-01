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Вокалист SEPULTURA не обращает внимания на критику фанатов Max'a В недавнем интервью The Metal Gods вокалист SEPULTURA Derrick Green ответил на вопрос, напрягает ли его тот факт, что некоторые люди по-прежнему продолжают сравнивать его с эпохой Max'a в группе:



«Я точно научился пропускать всё это мимо. Я к тому, что люди вправе выбирать то, что им нравится больше всего, и то, с чем и как сравнивать. Это я полностью понимаю. Люди росли на музыке команды, пока он был в группе, так что я понимаю, почему так происходит.



Я сам был фанатом до своего прихода в команду. Я полностью уважаю прошлое и всё то, что было сделано, и благодарен за это. Но в то же время я считаю, что появилось множество новых поклонников, которых мы смогли привлечь поздним творчеством, и даже заинтересовать кого-то из старых. И я считаю, что всё это просто замечательно, что мы можем работать дальше и быть в ситуации, когда есть достаточно людей, которые хотят услышать хорошо исполненные треки со страстью и от души. И я верю в то, что мы можем им это дать, при этом сохраняя уважение к себе и любовь к тому, что мы делаем, и я полагаю, люди могут во всём этом убедиться сами на концертах.



Это не особо меня напрягает, потому что я уважаю чужое мнение. Я искренне люблю то, чем занимаюсь, так что париться на этот счёт не собираюсь».















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